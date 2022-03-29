花球定炸彈？新娘一拋7伴娘秒散開似逃命　網民：到底有多恐婚？

最近小編不管是刷Facebook還是IG都看到很多人求婚成功或舉行婚禮的消息，滿屏洋溢著幸福喜悅的氛圍！說到婚禮，其中一個儀式就是新娘向後拋花球，想要脫單或結婚的伴娘都會爭先恐後地去搶花球，希望自己就是下一個幸福的女主角。不過，近日微博上就有一個新娘仍花球的影片掀起網民熱議，不少網民打趣留言：「這些伴娘是有多恐婚？」



近日，在浙江溫州一對新人的婚禮儀式上，新娘站定向後扔出花球後，竟然沒有如預期般出現伴娘團積極爭搶花球的畫面，反而是7名伴娘集體尖叫逃離舞台，誰也不願意接到花球，那反轉畫面瞬間逗樂全場，看來大家都不想結婚啊！

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影片在微博上瘋傳後，吸引很多網民留言，「看到姑娘們這麼清醒，真好」、「但凡祝福語換成暴富發財大家都搶了」、「你結婚我祝福你，但你別咒我啊」、「要是我可能要百米衝刺」。

其實現在有很多年輕人抱持不婚不育的想法，畢竟結婚後要背負的責任更大，一邊要照顧家庭孩子，另一邊還要努力工作，有時候還會看到婚後出軌、婚後被家暴的社會新聞，讓人對婚姻不再抱有美好幻想。

不過，也不是所有婚姻都會遇到糟心事，這世界上還是有把婚後日子過得幸福美滿的夫妻，希望每個人都能幸運地找到相伴一生的人。

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