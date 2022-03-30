人妻拍漢服寫真即場借貸$2萬　表明患精神病退款被拒　網民轟黑店

這是否消費陷阱？河南電視台日前報道一宗消費爭議，當地一名人妻光顧攝影館拍漢服寫真，原本選了一個3000多元人民幣（約3700港元）的套餐，但店員不停遊說她加衣服及多選照片，最終竟即場貸款逾2萬人民幣（逾2.5萬港元）付錢。丈夫稱她10年前已有精神問題，人妻更指當時被店員說到腦子痛，店員拿過她的手機申請網上貸款。不過，店方得悉人妻精神狀況仍拒絕退款，反駁是人妻主動借貸。內地律師指，當事人有需要做進一步鑒定，看是否有民事行為能力的人，如果沒有可要求退款，但不少網民批評店方無理由要她即場網貸付款，更有留言稱同樣光顧這間店出事，質疑是「黑店」。



河南周女士早前在攝影館拍漢服寫真，被店員遊說下申請了網貸竟花逾兩萬人民幣。（河南電視台微博截圖）

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內地河南電視台《都市報道》日前報道，鄭州周女士投訴，她早前到一家叫「媚惑攝影」的攝影館拍寫真，選了個3000多元套餐，最後被遊說到拍了178張照，收費逾2萬元，需即場網貸付錢，她聲淚俱下稱自己一時都不知發生何事。周女丈夫表示，妻子10年前已發現有精神問題，會自言自語、憑空聽到有人說自己、易怒等情況，診斷有精神分裂可能性較大，要長期服藥，看似跟常人一樣，但處事方面並不正常。

周女士稱自己選了個約3000的套餐，店方留指她選了店內8999元青花瓷套餐，又說給了許多優惠。（河南電視台微博截圖）

周女交代當時情況，她選好套餐後店員不停要她追加衣服，又要她即場刷卡，「現場我就跟他說我沒有那麼多錢，他說沒事，可以網貸」，又說一個月只還1000元（逾1200港元）壓力很小，接着店員索性拿了她手機操作，然後再叫她入密碼。她當時被遊說到頭都痛，一時腦袋不受控讓對方繼續，反應過來為時已晚，中途和店員協商，對方堅持不退款。丈夫又大呻家裏環境不好，去年小孩的奶粉錢是借來的，外母還在生病又靠低保過活，希望店家退款。

「媚惑攝影」店長否認是他們為周女辦網貸，反駁是她自己主動借貸，「她把電話給了我」，而密碼都是她自己輸入的，「那肯定是她同意的情況」，但內媒要求店方提供閉路電視畫面時，他們無法提供。他說周女選擇的是店內8999元（約1.1萬港元）的青花瓷套餐，「我送的美女6套衣服」，正常已過萬，已便宜了，後期加選照片一張要110元（約135港元）。

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周女丈夫解釋，妻子有精神問題，無法完全理解別人說法，惟店方明確說無法退款，產品都已經完成了，認為不論當事人正不正常，「她不能三番五次的來」，又說聊天紀錄都很正常，大家都是成年人，要對自己問題負責。

內地律師楊楠指，雖然周女持有情感障礙的醫療證明，但判斷合同有效性時，要另外確認當事人是否有民事行為能力，這需要進一步鑒定。如經鑒定當事人為限制民事行為能力或無民事行為能力，她所簽的合同是可撤銷合同，家屬有權要求退款。

有網民看完店名後直言這是「黑店」，她3年前曾預約，但一直不給檔期拍攝，也不退款，找監管部門都沒用。不少人慨嘆這些攝影館充滿套路，「旁邊一直叨叨說，真的很容易上套」，甚至質疑店方是看客人有點問題才使勁想方法迫她消費，「讓人網貸確實夠黑的」、「讓人網貸首先就是違規」，認為有必要報警以調查店內閉路電視，惟也有人批評周女家人明知她有精神問題，「還讓自己去拍照？不陪同？」。

（綜合）