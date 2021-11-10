台男60年拒洗包皮垢「黃石結成圈」照樣愛愛　害妻私處感染噴血尿

台灣中部一名婦人半年內反覆到泌尿科報到5次，都找不出問題根源，只能吃抗生素治療，某次當地醫生強烈要求她帶丈夫前來檢查，在脫下褲子的瞬間秒懂了。原來人夫包莖上汙垢「結成陳年黃石」排成環狀，透過性行為不斷感染她，人夫當下還不以為意地說：「這很正常吧？我都生兩個小孩了耶」，讓醫生看了直搖頭。



泌尿科門診常可見因衛生習慣不佳引發糾紛的病例，亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑在節目《醫師好辣》分享，一名56歲家庭主婦因頻繁泌尿道感染、膀胱感染還有血尿，嚇得她直衝門診。

【圖輯】包皮過長恐患「陰莖癌」要切龜頭！台男60年不洗下場超恐怖（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

遇到血尿、頻尿、解尿疼痛等問題，邱鴻傑照慣例開抗生素治療。豈料同樣問題卻頻頻發生，檢查沒有結石，再追溯她的生活習慣，每天飲水超過2000c.c.、沒有憋尿習慣，性行為前後相當重視外陰部清潔。

找不到病因讓邱鴻傑傷透腦筋，只能再開抗生素給婦人服用，但她在短短半年內因泌尿道感染反覆進出門診5次。靈光一閃「會不會是另一半問題」，強烈建議婦人帶丈夫前來檢查，某天替他進行理學檢查並脫下褲子一看，兇手抓到了。現年60歲的人夫外生殖器呈現包莖，前方「洞口」超小，在性行為時龜頭不可能露出，當下他還以為這很正常，不以為意地說：「我都生2個小孩了」

【相關圖輯】精液稀到似清水？台男完事後一睇被自己愛液嚇傻 房事細節揭真相（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

邱鴻傑說，替男子觸診時發現冠狀溝一圈環繞著微小的硬塊，「那硬塊就是包皮垢、陳年的，所以它等於是一個環狀型的一個結石，排列成環。」代表龜頭與包皮間全是積年累月的汙垢，性行為時容易產生感染，也因此導致妻子不斷就醫。他笑說，「老婆看診，結果開刀的是老公」，最後清出10～20顆結石，相當驚人。

邱鴻傑指出，清完結石後，男子下體變得敏感，約需1～2個月使其慢慢角質化。他也解釋，包皮過長的包莖常會清不到裡面，一般人仍建議每天將生殖器推出來洗，並且保持乾燥，青春期後若仍呈現包莖狀態，就要找醫生諮詢割除。就曾遇過高齡老伯的陰莖因長年被包住，反覆性發炎引發陰莖癌，最終必須將龜頭做部分切除。

【同場加映】有圖慎入！台男下體植入玻璃珠「私處壞死發臭」台醫：整根變形了（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】