朋友約食飯例牌早到叫晒餸食住等　港媽斥冇禮貌：好唔尊重人！

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-03 20:00

每個人對餐桌禮儀有不同要求，多人聚餐時容易惹爭執。有港媽於討論區發文，稱與丈夫朋友一同聚餐時，對方經常早到，並會先落單「叫餸食先」，當她到達時部分食物已經幾乎食完，令她大感不受尊重，直指對方無禮貌。

有港媽發文大呻，與丈夫的朋友聚餐時，對方總會早到食住等，令她覺得不受尊重。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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「大家接唔接受到，朋友約咗你食飯，但食先？」該名港媽於親子王國討論區發文，大呻丈夫定期約3至4名朋友聚餐，惟對方1個習慣每次也會令她不滿。她指幾名朋友都沒有子女，每次約好食飯時間，即使她與丈夫準時到達，也會發現對方「已經點晒餸，食緊/食完」。

朋友之後也會提出食完再叫，但港媽指「根本佢哋叫嘅嘢，你冇可能食得完囉，即係佢哋已經叫晒，你冇say啦」。她直指部分餸菜「凍咗係唔好食」，而且朋友並無等待人齊才起筷，令她感到不被尊重，「覺得咁樣冇冇貌，個個係外國讀書返嚟，受過教育，我諗可能我將佢哋做人嘅標準也定得高一點」。

港媽強調，自己與丈夫一向準時，然而朋友們「例牌早到」並叫餸，直言覺得介意。（《愛回家之開心速遞》劇照）

港媽強調，自己與丈夫一向準時，然而朋友們「例牌早到」並叫餸，坦言自己小氣會介意，但丈夫似乎不覺有問題，「約幾點，我就幾點到，係我問老公點解次次食住等，佢先話『佢哋份工早收，可能早到，叫住嘢食先』」，令她不禁詢問網民意見。

不少網民看過帖文也認為應等待齊人才起筷，「唔係小朋友扭計鬧肚餓，咁大個人當然等齊人先起筷啦」、「如果樓主你係準時，佢哋食先的確係冇禮貌，我會下次約之前同佢哋講唔好太早到」。

亦有人認為早到者可先叫小食，但叫餸時應詢問各人意見才決定，「如果小食可以接受，冇遲到或只遲幾分鐘或冇問就叫晒餸，有點唔禮貌」、「有人遲到就會叫一兩碟小食食住先，準時到嗰啲坐喺度等都會餓」、「叫一、兩個食住等冇所謂，叫晒就麻麻，除非同我熟到知我鍾意食咩」。

同場加映（香港01製圖）

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