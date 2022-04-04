特首選舉｜林鄭宣布不連任：夠鐘返屋企　網民最關注另一潛在人選

新一屆特首選舉提名期正展開，特首林鄭月娥今早（4月4日）於疫情例行記者會宣布，不參加第六屆行政長官選舉，並表示去年已向中央表達不尋求連任，而中央表示理解及尊重。

林鄭月娥又說，她考慮的意願只得一個，就是家庭，「最優先考慮」，稱家人認為她「夠鐘要返屋企喇，唯一考慮」、「家庭是人生最重要一個部份」。她補充，未考慮退下來之後的工作，「多謝大家關心」。



特首林鄭月娥宣布，不參加第六屆行政長官選舉。

林鄭月娥宣布不競逐連任引來網上熱論，有網民形容決定「突然」，認為現時不應言退，「挽留」、「辛苦了」。亦有網民認為「邊個做都一樣」，大部份網民又議論是否正如傳媒報道所指，政務司長李家超會辭職參選。

特首選舉提名期目前已開始，早前多名人士公開表示會參選，包括保安員賴紅梅、「藍營KOL」冼國林、前民建聯成員、工商物業投資者胡世全、李稚嘉、蕭德良。