林鄭不連任　曾俊華fb即推NFT新搞作　網民讚識玩倡叫John Yeah

【曾俊華／NFT】特首林鄭月娥於今早11時召開的疫情記者會，宣布不會參選第六屆特首選舉，消息引起全港關注，6分鐘後前財政司長、上屆特首候選人曾俊華即更換facebook頭像，引來網民猜測，甚至有人留言問他是否會再參選特首。不過，曾俊華在1小時後解畫，稱早已打算推出「Choi Yeah NFT」，又強調「與其他時事新聞絕對無關」。網民紛紛留言讚「得意得意，識玩」、「擇咗個好日推出喎」、「有遠見」，有人則建議把該NFT改為「John Yeah」。



特首林鄭月娥於今早11時召開的疫情記者會，宣布不會參選第六屆特首選舉。

林鄭月娥宣布不會參選第六屆特首選舉後6分鐘，前財政司司長曾俊華更換了facebook頭像，引來網民猜測動機。（facebook圖片）

曾俊華中午於fb發文，指「短短幾年，世界不再一樣。社會更多紛亂，更多擔心，同時靜悄悄地走入了Web3的宇宙。疫情、經濟、自身去留，令大部份市民的生活都不易過。但我和五年前一樣，相信香港人，相信香港，相信難關總會過去」，而他希望香港人在困難時刻可以更加開心，故邀請了日本畫家山内庸資（Yosuke Yamauchi）為他設計3000個「Choi Yeah NFT」。

曾俊華將推出「Choi Yeah NFT」，支持年輕人夢想。（Facebook）

曾俊華指出，這個NFT不只是1個頭像，擁有者會在發行後1年內，收到他為香港人挑選的6件小禮物，「或許是我看到的一首詩、一首歌、一篇文等等，同時更可優先參與部份活動，及未來我有份的Web3企劃」。

曾俊華又說，今次送出的NFT，「會實際地支持年輕人的夢想」，他們會將這個NFT日後所有交易的10%，回饋初創社群，「因為我相信，無論如何，年輕人將會是我們社會的未來」。「Choi Yeah」詳情將於choiyeah.io上公布。

曾俊華表示，「我相信，無論如何，年輕人將會是我們社會的未來」。（Facebook）

曾俊華新搞作引來網民熱議，大讚「得意得意，識玩」、「Choi Yeah，每次見到你都好有陽光的感覺」、「擇咗個好日推出喎」、「有遠見」、「不如叫John Yeah」、「識玩」。亦有網民建議曾俊華再出來參選特首，認為港人看到他會較開心。

不過曾俊華於留言中強調「我們團隊於月前已訂好在今日推出NFT ，與其他時事新聞絕對無關」。

現實中不少藝人亦都有買入或創作NFT ▼ ▼ ▼

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NFT是什麼？



NFT（非同質化代幣，Non-Fungible Token）使用與加密貨幣一樣的區塊鏈技術，將收藏品與代幣縛定，畫作、照片、Meme圖、遊戲道具、運動裝備、頭像等都可以，持有該NFT的人可以轉售，主要以加密貨幣如比特幣及以太幣待交易。由於數量有限，稀有性令代幣變得有價值。不過投資涉及風險，需量力而為。