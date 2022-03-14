麥當勞漢堡點解一啲用紙包一啲用盒裝？資深員工揭秘＋點餐貼士

知名連鎖快餐店麥當勞方便又美味，擄獲大小朋友的胃，想必常吃麥當勞的人會發現，明明同樣都是漢堡，但卻分紙包及盒裝，近來就有網友好奇為何會有差別待遇：「憑什麼都是漢堡待遇卻差那麼多？」



這名網友12日在PTT八卦板以「為什麼麥當勞有些是用紙盒包有些用紙包？」為題發文，表示跟朋友去麥當勞各自買了魚柳包、麥香雞，結果發現包裝大不同，自己的魚柳包使用盒裝，朋友的麥香雞利用紙包，令原PO十分納悶，明明都是漢堡為何包裝沒有統一：「憑什麼都是漢堡待遇卻差那麼多？」

【延伸閱讀】麥當勞可樂飲飲下驚見呢樣「異物」 內行網友：唔好打投訴電話！（點圖了解更多）▼▼▼

+ 17

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

問題拋出後，釣出一名自稱任職麥當勞5年的網友解釋，「魚柳包不能悶住，巨無霸紙包要用大張紙」、「還有巨無霸是正調理，紙包要反調理，巨無霸指定紙包還必須漢堡做完專程翻一圈，配料可能會灑出來」，針對何謂正調理、反調理，網友進一步解釋：「正調理就是底層打醬然後放配料最後蓋，反調理就是在底層打醬放配料最後屁股上去。」

這名網友指出，其實所有漢堡都可以要求使用紙包，「只是巨無霸因為是少數正調理的漢堡又比較大，紙包要特地挑大張包裝紙，還要特地把漢堡翻過來」，不過，由於紙盒質感比較好，因此特定品項是盒裝，兒童餐的魚柳包使用紙包是為了不容易弄髒手，另外提醒盒裝漢堡要求紙包存在風險，礙於沒有專用包裝紙，只能使用其他包裝紙，「萬一廚房櫃台沒溝通好，你可能會拿到錯的餐點」。

【延伸閱讀】麥當勞結業 俄羅斯民眾排長龍吃最後一餐 有人「麥當勞漢堡」塞爆雪櫃網上炒至580港元一個（點圖了解更多）▼▼▼

+ 14

【延伸閱讀】超浪費！瘋傳麥當勞餐點全當垃圾丟影片 外賣員揭集體拒接單原因（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

延伸閱讀：

一堆人不知！麥當勞隱藏漢堡「僅30元」 饕客：最好吃

【本文獲「TVBS」授權轉載。】