男性下體多長算正常？醫生曝陰莖平均尺寸　1招無痛增長2.54厘米

【男性陰莖／尺寸／長度／增大】陰莖長度是男性間比併話題之一，但長度多少才算正常？美國1名專門從事陰莖手術的整形醫生分享自己10年手術經驗，直指正常男性平均陰莖長度都比大多數人所想的要短，又透露有1招可以「無痛增長」，讓陰莖外觀上增長約1英吋（2.54厘米）。



先回答以下問題，看你的陰莖長度對比對他港男、全球男性算長還是短▼▼▼

美國整形醫生愛德華（Edward Zimmerman）經常於TikTok分享從醫經歷，他近日透露，過去10年曾替許多不滿意陰莖長度或形狀的男性做手術，其間短的、長的、大的、細的、粗的、幼的各種比例形狀都看過，直指正常男性平均陰莖長度都比大多數人所想的要短，「我認為正常（長度）的範圍真的很大」。

愛德華直指，正常男性平均陰莖長度都比大多數人所想的要短，「我認為正常（長度）的範圍真的很大」。（Siora Photography／unplash）

愛德華解釋，很多男性以為陰莖最少要有6到8英吋（15.24至20.32厘米）才算正常，惟從其經驗而言，男性勃起前陰莖平均長度只有4英吋（10.16厘米，而他看過最長的陰莖有8.5英吋（21.59厘米），但那只是少數中的少數，勉勵男性們毋須過分焦慮。

專家教1招無痛增長陰莖2.45厘米

至於如何改變陰莖大小，愛德華明言要做手術才能從生理上改變陰莖形狀大小，惟亦有一個方法可「無痛增長」，那就是減肥。他解釋，陰莖會被根部的脂肪包圍，故透過做運動或改善飲食等方式減肥，或可讓陰莖外觀上增長最多約1英吋（2.54厘米）。

美國整形醫生愛德華（Edward Zimmerman）。（TikTok）

港男平均陰莖長度排全球第幾？



你知道港男平均陰莖長度排全球第幾嗎？（資料圖片）

根據全球數據網站worlddata.info，港男陰莖平均長度是11.19厘米，故如果你的陰莖長或短過11.19厘米，就代表你的陰莖長度比港男平均長或短。

11.19厘米長度的陰莖究竟是什麼概念？其實對比全球其他地區，原來香港11.19厘米的陰莖平均長度，只能排在尾6名，僅長於斯里蘭卡、菲律賓、台灣、緬甸及柬埔寨。內地男性則以13.07厘米平均長度排第20名。

不過，若以全球計算，男性陰莖長度平均13.58厘米，意味如果你的蔭莖長過13.58厘米，已比全球男性平均更長。

至於身高與陰莖長度是否有正向關係？以男性陰莖平均長度排第一的厄瓜多爾（17.61厘米）為例，其男性平均身高只有1.67米，比陰莖平均長度排尾6的港男（平均身高1.74米）更矮，可見未必有正向關係。