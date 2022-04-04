烏克蘭國防部承認有人「請俄軍吃毒餅乾」　多人傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭逾1個月，數百萬烏克蘭人流離失所，死傷難以估計。儘管如此，不少烏克蘭人仍留在家園，透過自己的力量抵抗外敵。烏克蘭國防情報總局今（3日）證實，位於哈爾科夫州伊久姆市（Izium）的居民拿出下了毒的餅乾「招待」俄羅斯士兵，結果造成俄軍多人傷亡。



烏克蘭國防情報總局在Twitter上發文稱，烏克蘭平民招待俄軍下了毒的餅乾。烏克蘭國防情報總局在社群平台上發文指出：「烏克蘭平民正在透過一切可行方式對抗俄羅斯入侵。根據現有情報，伊久姆市的居民拿出下了毒的餅乾給俄羅斯士兵食用，結果造成2名士兵同時死亡、28人被送往加護病房。」

烏克蘭局勢：圖為2022年4月2日一名男子與兒童騎單車經過布查鎮的街頭。他們的前方有一具死者遺體。（AP）

另外，俄羅斯第3摩托步兵旅有約500名士兵因不明原因的「嚴重酒精中毒」住院。烏克蘭官員稱，俄羅斯司令部將在這類情況下折損的兵力歸咎於所謂的「非戰鬥損失」。不過外媒也指出，尚無法證實烏方這項說法。

根據先前報道，烏克蘭平民挺身對抗俄軍的故事不止這一宗。此前就曾傳出，一名烏克蘭婦人請俄軍吃有毒點心，導致多人身亡的消息。上個月初，基輔傳出也發生一名婦女持「醃番茄」罐頭，擊落一架俄國無人機的事件。

事實上，自俄烏戰爭開始以來，不僅烏克蘭損失慘重，俄羅斯軍隊也遭受重大損失。北約上周曾估計，俄羅斯開戰後第一個月內，約有7000至1萬5000名士兵陣亡。

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