開蓬男載女伴出遊　馬路中央停下開車頂　後車4男反應勁爆笑：X！

本港近日天氣回暖，最適合外出感受陽光及春天和暖的風，但最近社交平台上1段影片就引來大批網民爆笑，片中看到4名男子在車內，並於燈位等候，但紅綠燈一直是綠燈，前面的白色開蓬車卻因正在打開車頂而遲遲未有開車，讓他們不禁同聲「爆粗」，爆笑的反應引來網民讚好，笑言「冇10年都練唔到嘅默契」。



社交平台近日瘋傳1段影片，看到1輛白色開蓬車在馬路中央開車頂，阻礙後車。（fb「車cam L（香港群組）」影片截圖）

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影片於上周五（8日）被上傳至facebook群組「車cam L（香港群組）」，至今已有逾2500個讚好，片中看到拍攝者與3名男性友人身處1輛私家車中，前方有另一輛白色開蓬車。雖然路口為綠燈，但開蓬車卻因正在打開車頂而沒有開車，阻礙着後車。

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拍攝者及其友人見狀非常不滿，忍不住同聲大喊「X！」、「嘩！」，又叫駕駛者響咹，直言「有女喺度啊人哋」、「買架Cheap車，唔可以一路行一路開蓬嘅就唔好咁搞啦」，而駕駛者其後則轉線繼續行駛。

片段吸引大批網民觀看和留言，不少人批評開蓬車司機在錯誤的時機及地方開蓬，「黐線，喺條中線開蓬」、「有病去睇醫生啦，馬路中心玩嘢」、「正常唔係可以低速開關嘅咩？」，更多人則大讚拍攝者和友人的爆笑反應，「我睇咗就快10次」、「夾都無咁齊」、「佢哋一齊X個下，好似三眼仔啲聲咁」、「我都一齊X埋一份」。

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