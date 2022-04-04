遭保時捷擋路3小時　女車主怒買衛生巾貼車窗泄忿：違停的代價！

違例泊車不但要承受被「抄牌」的風險，更可能會導致擋路或影響其他道路使用者。內地1名女車主與家人外出用餐時，座駕遭1輛違例停泊的保時捷（Porsche）房車擋住達3小時，其間一直未能聯絡車主。女車主一怒之下，到便利店買了多包衛生巾，貼滿保時捷的擋風玻璃及側車窗發泄。保時捷車主一直沒出現，女子最終偕家人與商場保安合力將現場另一輛車移開，才能順利駛走座駕。



內地1名女車主的座駕遭1輛違例停泊的保時捷房車擋住達3小時，一怒之下到便利店買了多包衛生巾，貼滿保時捷的擋風玻璃及側車窗發泄。（微博影片截圖）

內地極目新聞報道，事發地點為江蘇南京雨花台區，1名女子日前與家人及孩子外出用餐後，打算駕車回家，沒料發現座駕遭1輛違例停泊的白色保時捷房車擋住去路，只好嘗試聯絡車主駛走。

不過保時捷車主的手機一直沒人接聽，而交通警員亦未有到場拖車，女子等了足足3小時，忍無可忍之下到了附近的便利店，購入2至3包衛生巾，在白色保時捷的擋風玻璃及兩側車窗上狂貼泄忿。網傳影片可見，有目擊者看到場面也不禁直呼：「她氣得沒辦法了，這就是違停的代價，擋到人家車了！」

目擊者表示，女車主直至當晚11時仍未能聯絡保時捷車主，但她帶着孩子等得非常着急，最終商場職員及在場的其他司機幫忙，合力將另一輛車移開，令她能順利駛走車輛。由於擔心女車主的行徑會與保時捷車主釀成爭執，有目擊者留下字條於保時捷上，說明事發情況。女車主其後亦表示，保時捷車主後來已主動聯絡亦道歉。

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facebook群組可見，一部私家車的車頭擋風玻璃出現一塊染血的衛生巾。（網民蔡先生提供）