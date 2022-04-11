肚餓打開男友雪櫃驚見魔雪奇緣世界　網民：佢同Elsa有血緣關係？

每個人家中的雪櫃都有不同景象，一名網友最近就分享她男友家的雪櫃冷凍庫照片，並表示她當初被這景象給嚇呆三秒，網友一看便大讚，「可以進去拍網美照了」。



原PO在Dcard上以「被男友家雪櫃嚇到」為題分享她最近打開男友家的雪櫃冷凍庫時，被眼前景象震懾住：「這是什麼Elsa冰雪世界啦，打開雪櫃直接愣住三秒，這麼多冰柱是發生什麼事？」

點圖睇睇原文照片同網民反應▼▼▼

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她事後告訴男友，她男友卻回覆：「還好吧！有怎樣嗎？」男友表示雪櫃用十幾年了，可能是因為這樣才容易結冰柱，但也不太確定，目前冰柱已經被男友拔掉了，她也開玩笑地說「半年後我再來看看會不會出現第二次魔雪奇緣」。

網友紛紛留言，「妳男友和Elsa有血緣關係嗎」、「只看第二張照片而且沒有水餃的話，我相信一定會有人問妳這在哪，明明是冷凍庫卻讓我很想把自己縮小進去裡面堆雪人」、「哈哈哈哈哈哈哈哈太漂亮了啦」、「我以為是在什麼冰宮裡」、「我還以為有北極熊住在裡面」、「其實這冰柱拍照起來還蠻好看的」、「等妳拿到縮小燈的時候，就可以進去拍網美照了」、「怎麼用的？我也好想把我家雪櫃用成這樣」、「看縮圖很像什麼外國名畫」。

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