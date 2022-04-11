4.19復課師生須每日快測　家長憂負擔重難核實結果　擔心分化學生

特首林鄭月娥今日（11日）於例行記者會交代復活節假期後的復課安排，指本月19日起分階段恢復面授課堂，師生須於上學前進行快速測試，結果陰性始能回校。而沒有接種疫苗的學生可在課室上課，惟不能參加非學術活動如音樂、體育堂。



復課安排引來家長討論，有家長支持復課措施，認為可基本保障上學安全，但亦有不少家長擔心執行上有漏洞，指校方或政府難以核實快測結果，擔心有「造假」情況；亦有家長擔心無打針學生、或是接種不同疫苗的學生或有歧視、甚至欺凌情況出現。



林鄭月娥表示，若學校整體學生群組接種率高，復課後可恢復全日制，以及舉行更多課外活動或體育活動。

林鄭月娥表示，全港最早可於4月19日起分階段復課，並採取額外措施，包括學生、教職員須每日返學前做快測，結果陰性才可上學，陽性則要馬上通知學校及衛生防護中心。政府會免費為學校提供1000萬套快測包，分發予有需要的學生使用，相信足夠學校未來1個月使用。

林鄭月娥強調無打針學生會有一定限制，雖然可如常在課室上課，但不能參加非學術性活動，以「保障無接種疫苗的同學」。教育局局長楊潤雄補充，中學若整體或個別級別達90%接種率，可安排全日面授課堂。至於3至11歲由於接種率較低，故小學及幼稚園暫時沒有全日面授。

復課安排引來家長討論，不少家長擔心執行上有漏洞，指校方或政府難以核實快測結果，；亦有家長擔心無打針學生、或是接種不同疫苗的學生或有歧視、甚至欺凌情況出現。（資料圖片/鄭子峰攝）

復課安排公布後引來討論，有家長支持復課措施，認為可基本保障上學安全，亦有家長指教育局只向有需要學生派發檢測包做法不公平，擔心購買快測套裝會增加開支，「既然覺得有需要，又係強制，麻煩一視同仁，每個學生都派」、「如果屋企有2個小朋友，日日成差唔多30至40蚊，一個月頭過千元，中產家庭都支持唔住，仲貴過去補習」。也有家長認為已打針學生毋須每天快測，「打齊針應該放寛檢測頻率，一星期一至兩次才合理」、「打齊針一星期一次都夠啦，冇打針嗰啲就日日」。

另有家長指出當局或校方難以核實師生快測結果，擔心出現漏報、未能處理大量個案或是造假的情況，「其實點確保佢哋有做快測？如果係確診才報學校，咁個個都當自己無中咪得」、「影相都可以做假，我覺得每日做完應該要帶返學校，畀學校檢查完先可入學校及沒收先得」。

有人則關注區分已打針及未打針學生的措施，擔心或會間接分化學生，令無打針學生、或是接種不同疫苗的學生遭到歧視、甚至欺凌，「小朋友無大人咁識諗，學校隔開佢哋兩堆人好易會造成唔開心，家長有排煩」、「陣間你打科興佢打復必泰都可以有小圈子」、「打針嘅小朋友蝦未打嗰啲咁點，又嚟校園欺凌」。

自2020年疫情爆發至今兩年多，全港中小學及幼稚園斷斷續續回校上課，不少時間在家上網課，究竟疫情至今學生實際回校上課多少日？哪個年級最受影響？

