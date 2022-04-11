廿四孝人妻送電單車畀老公做生日禮物　渣男竟用嚟偷食前女友？

一名女網友在「匿名公社」發文提到，之前買一台新電單車給老公當生日禮物，讓他又驚又喜。不過網友最近卻收到一張未戴安全帽的罰單，照片中後座載的卻是老公的前女友，她腦中頓時閃過各種可能，發文問：「我的家庭是不是要破碎了？」



女網友提到，去年老公生日時，她用自己的名字偷買新電單車當生日禮物，當時老公非常開心。

不過日前原PO卻收到一張未戴安全帽的罰單，正當她心想老公平常都會記得戴安全帽，會不會是罰單寄錯時，發現照片中老公後座載的居然是他前女友……

問老公後他這樣解釋 網民憑一點推斷未有出軌 點擊放大瀏覽原文全文▼▼▼

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原PO隨即將照片傳給先生，他解釋因為在路上遇到前女友，只是順路載她去地鐵站。但原PO猜想，真的有可能這麼巧嗎？他們有沒有可能其實要去開房間，並猶豫該不該繼續質問先生，心中盤旋眾多疑惑和可能性，使她腦中一片空白。

網友留言安慰她，「或許是真的。如果有安排好，她一定有帽子戴」、「看看他還有沒有其他生活習慣的改變吧。不然只憑這罰單照片也很難再說什麼，只是他的理由真的蠻瞎的就是」。也有網友分享自身經驗：「曾經，我收到一張闖紅燈的罰單。前座乘客的人很明顯不是我！更可笑的是，他們剛從賓館出來，就違規了」。

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