富商踩上賓館驚見全裸姦夫竟係自己死黨　「$16800賣妻」當場成交

若在婚姻中抓到另一半外遇，該重給一次機會嗎？
一名富商和美女妻子結婚多年，卻發現妻子有些詭異舉動，像是常在外面過夜，甚至多年不願發生房事，便花錢請人跟蹤，竟真的抓到妻子有了新歡。
沒想到姦夫真實身分卻讓他瞬間暴怒，當下反應讓人傻眼……
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資深媒體人戴志揚在《震震有詞》分享，一名富商因為發現妻子婚後常常夜不歸宿，也常常找不到人，因此找了偵探社跟蹤，果真發現妻子常常出入汽車旅館，某次他接到通知，立刻衝到旅館捉姦在床，而全身赤裸的姦夫從床上起身，還態度淡定地穿上衣服褲子，他才看清讓他戴綠帽的竟然是自己的好兄弟。
富商見到妻子和好友一起背叛自己，當場激動怒罵：「我們做了那麼多年兄弟，你終於做了一個你最大的心願，就是上了我老婆，對不對。」更不滿和妻子多年沒發生關係，就是因為兄弟的存在，最後氣得索性撂話，只要好友拿出6萬塊（台幣，約16800港元），就立刻把妻子賣給對方，沒想到好友還真的當場掏出錢，雙方鬧得不歡而散，最後富商氣得告上法院，交由法律制裁。
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