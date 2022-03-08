意外發現女友同老闆互send呢啲短訊　男網友接受唔嚟：應否分手？

老闆對下屬過度的關心，是不是會造成其另一半其他的想法？除非雙方都單身，否則易生誤會！這樣逾越了，無論在職場或是彼此的另一半，都會有很多不必要的麻煩……



有男網友便在爆料公社App的匿名公社分享：「女友臉蛋很美，身材玲瓏有致，我很少檢查女友的Line，前天我突然檢查女友的Line，女友很緊張……」

如果你見到另一半老闆send呢啲訊息 又會唔會信佢哋冇嘢？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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「檢查後讓我很不開心，女友剛去一家仲介公司任職一周，超有錢的仲介公司老板有老婆，卻逾越部屬的份際，跟我女友噓寒問暖。老板半夜2、3點跟我女友道晚安，早上7點說天氣漸冷要我女友多穿衣服，晚餐問我女友吃了沒、吃什麼，老板還問我女友住哪裏？還問我女友要不要晚餐飯後跟他去運動。女友的車送車廠修理，目前改騎摩托車上班，老板還貼心的要女友開公司公務車上班！」

「老板還跟女友講：『你來公司後，讓我開始有了動力前進。』讓我女友在他公司擔任他的秘書，老板出門談生意，還要我女友單獨去搭他的車（女友有時要幫他開車），色老板還說我女友身材很好等等，而這只是女友去上班ㄧ周所發生的事。結果老板的關心，我女友全都熱情回應，也沒告訴我，女友還拍晚餐吃什麼回傳給老板，半夜凌晨3點多還跟她老板互傳Line，跟老板熱烈互動的Line被我發現後，女友說她仍然只愛我，但老板『職場權勢的關心』，且老板說有豐渥仲介獎金要給女友賺，她為了保住工作及趕快賺到買房子的基金，女友說她只好迎合老板，女友發誓說她沒有喜歡老板。」

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「昨天跟女友出去逛街，發覺『愛你』這兩個字，我已說不出口，我要女友離職，女友為了獎金，不肯離職，女友說：若他老板再對她噓寒問暖，她會已讀不回。她會適時點醒老板（跟老板暗示他還有老婆）。接下來，我跟女友準備ㄧ起買一千多萬台幣的房子，可是女友為了賺錢，跟她老板熱烈互動的字眼一直出現在我腦海裡，我感覺我沒那麼愛女友了，我有點想離開女友，我該怎麼做才好？」

網民怎麼看？「你女友目前應該是基於職場權勢的關係，你先稍安勿躁，如果你愛你女友的話，選擇相信她吧！畢竟你也還沒發現她有踰矩行為，不必疑心病太重，這難關也在考驗你們的感情是否堅定，希望你們能夠一起度過，變得更幸福。」「你女友被潛規則了還不知道？是等她懷孕你幫他養他老闆的孩子你才爽是嗎？」「趁匿名趕快分手，老闆等你這決定高興的飯店都刷好了。」「有男友有老婆還不知分寸的聊天，外遇都是這樣開始的，一次不忠終生不用，分開。」

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