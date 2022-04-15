機場驚傳女子性愛呻吟聲　尷尬大叔突從行李取出一物　全場嚇呆

行李箱突然傳出女性呻吟聲，到底發生何事！西班牙阿里坎特機場（Alicante Airport）日前發生尷尬一幕，候機大堂突然傳出一陣女性叫聲，原來是一名光頭大叔的行李箱中傳出，仔細聽是性愛呻吟聲，在場旅客狂笑，大叔則戴住口罩都看得出尷尬。影片其實是一場兒子惡作劇，一名英國工程師用計將喇叭放入爸爸行李箱再播性愛片，後來他受訪透露現場非常應聲，有約30個旅客嚇呆後大笑，惟後來他見到有不少一家大細的家庭在場，好像玩得有點過火。



網傳一段機場影片，大堂內驚傳出女子呻吟聲，旅客發現由一名光頭男的行李傳出。（Twitter影片截圖）

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Twitter日前瘋傳影片，拍到有名光頭大叔拖住行李排隊，現場卻傳出一把女性叫聲，大叔吃驚發現聲音由行李箱發出，戴住口罩都看得出尷尬，附近的人不停發笑，仔細聽其實是女性呻吟聲。光頭男取出一個喇叭，還正傳出性愛聲響，他緊張地朝拍片者走過去。影片令網民爆笑：「感受到他的恐慌。」

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瘋傳影片其實發生於西班牙阿里坎特機場，由來自英國埃塞克斯郡南奧肯頓（South Ockendon）的30歲鐵路工程師庫里南（Lewis Cullinan）分享到社交平台。他透露一家人到西班牙海濱城市貝尼多姆（Benidorm）玩了3天，4月10日去機場回家時想到整蠱爸爸，他問朋友拿了個藍芽喇叭，再發對方一段性愛呻吟片叫他適時播放。

網民說叫床聲響徹了大堂，現場有約30名旅客狂笑。（示意圖／Getty Images）

一行人去到機場時爸爸排隊辦理登機手續，現場很多人，庫里南擠到前方扮迫切，說手提行李放不下喇叭，爸爸沒多想就放入自己行李箱。庫里南見爸爸行開後豎拇指示意朋友播片，機場內傳出響亮的女子呻吟聲，現場約30名旅客狂笑，爸爸看起來很羞愧，看住周圍說「這是什麼鬼」。朋友暫停影片再播放，爸爸更加恐慌，發現是那個喇叭，馬上遞給他。庫里南都不懂關掉，此時才發現大堂內很多一家大細，驚覺好像玩得過火。

不過事件未影響父子感情，他和哥哥平日都愛惡搞爸爸，頭砸蛋糕、拉開他的椅子等都是家常便飯，有趣的是爸爸被整蠱也會很開心。

（綜合）