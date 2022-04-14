社交距離措施4.21首階段放寬　8類處所重開　網民：酒吧繼續中槍

【放寬社交距離措 / 表列處所 / 防疫 】本港第五波疫情有緩和跡象，政府公布4月21日起分階段放寬社交距離措施，包括食肆恢復晚市堂食，以及重開大部分599F章下的表列處所，戲院亦有條件下可恢復營業。消息一出，網民都表示歡迎，感嘆終於捱過這段「零娛樂」時期，惟對於酒吧卻被剔出第一階段放寬處所，「酒吧繼續中槍！」。



行政長官林鄭月娥在今早（14日）例行抗疫記者會表示，放寬措施恢復正常運作時，一定會帶來傳播風險，故市民任何時候都要遵從措施及防疫意識，特別是即將來臨的復活節長假，呼籲大家為恢復正常生活創造更好條件，包括打針。食物及衞生局局長陳肇始亦表示，本港確診人數有持續下降趨勢，有條件放寬，並公布放寬社交距離措施路線圖。

第一階段將開放大部分第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》下的列表處所，包括：

1) 體育處所，室內及戶外場所

2)健身中心

3)美容院、按摩院

4)公眾娛樂場所：包括表演場所、主題公園，博物館、展覽或博覽會、電影院、家庭娛樂中心等

5)遊樂，桌球溜冰

6)遊戲機中心

7)活動場所

8)宗教處所

重開的表列處所限4人一組，及容納人數限50%，體育處所容許隊際運動，可按照正式賽制的參與人數，如非必要，如進食、美容院面部護理及宗教儀式，所有人必須戴口罩，包括運動員。泳灘及游泳池繼續關閉，而電影院亦有條件重開。

食肆堂食延長至晚上10時，同桌顧客上限由2人提升至4人，容許不多於20人宴會，所有員工每3日進行一次快速測試，惟酒吧/酒館須繼續關閉。另外會恢復30人或以下本地遊，員工須打3針，出團當日做快測，所有客人亦要符合疫苗通行證適用要求，如遊客出團當日做快測均是陰性，人數限制放寬至最多100人。

4月21日，食肆堂食延長至晚上10時，同桌顧客上限由2人提升至4人。（資料圖片）

4月21日起亦解除禁止涉及兩戶以上私人地方進行多戶聚集的限制令，下周向行會提交建議，公眾地方群組聚集2人放寬至4人。

放寬社交措施消息一出即引來熱議，很多網民都表示歡迎，「好多戲要睇」、「可以做gym了」、「希望啲食肆捱到重開一日」，有人則對於酒吧未能重開感可惜，「酒吧再次成為condom」、「有食牌pub 又贏？」。亦有人對於進入大量處所需要打針感失望，「樣樣都要第3針？」，令人擔心遲早出入所有處所要先打第4針，「不斷瘋狂打針？」。

不過有網民認為首階段就開放大部分處所，市民因抗疫疲勞必定「瘋狂」出行，擔心「好快就第六波」。