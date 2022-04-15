音樂發燒友60蚊買二手結他　越睇越唔對路　一查才知是百年古董

有時在二手市場中的廉價商品，本身卻有可能是價值不斐的古董，只是因為沒被發現，才會被嚴重低估。最近日本網友，就以港幣數十元的價格，買到一把有着百年悠久歷史的古董結他。



根據日本媒體《朝日新聞台》報道，平時就在學習製作結他的twitter網友「goro1002_uwcrew」，日前在二手商店以日幣一千圓的價格（約相當於港幣62元）買下了一把結他。當時他在店內一眼看上去，只覺得這個結他質感很不錯，所以立刻就決定花錢買下。

神級古董結他，60蚊港幣就買到，真是太可惡！（按圖了解）

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不過將這把結他帶回家後，網友越來越覺得這把結他似乎有所玄機。一查之下，才發現它竟然是約百年前的古董貨。製作這把結他的人叫做「鈴木政吉」，是日本製作結他、小提琴等樂器的始祖人物。鈴木所創立的樂器製造商「鈴木小提琴（鈴木バイオリン）」至今仍健在，業者聞訊後也出面確認，表示這把結他確實是鈴木過去的作品之一。

網友們紛紛驚呼：

．「居然是一百年前的東西」

．「可以當古蹟了吧」

．「這實在有點猛」

．「好想聽聽看會是甚麼樣的聲音喔」

．「真的是挖到寶了」

．「百年前的結他想想就覺得好浪漫喔」

．「簡直是歷史文物了」

．「一定要好好保養」．

．「讓我想去好久沒去的海德沃福一趟了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】