騎呢食客狂問《進擊的巨人》好睇嗎　店員回頭一看　立即被嚇親

日本人氣動漫作品《進擊的巨人》紅遍世界，雖然故事風格偏晦暗，不過身為漫畫作者的諫山創，私下卻也有着幽默的性格。最近有位日本網友，就在意外中見識到了諫山不為人知的一面。



根據日本媒體《まいどなニュース》報道，在大分縣日田市經營炸雞店的twitter網友「TORISEN11」，最近表示有一位客人來到店裏後，就不停地向他搭話，問了許多「炸雞好吃嗎」、「是該怎麼形容的好吃呢」、「進擊的巨人好看嗎」等問題。

餐廳忽然來了個騎呢食客，還好店員沒有「得罪」他：（按圖了解）

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面對這位有點奇怪的客人，TORISEN11一開始還以為只是普通的觀光客而已。沒想到抬頭一看，卻認出他就是漫畫「進擊的巨人」作者諫山創。而炸雞店老闆和諫山，其實是從幼稚園到國中時的同學，在當地也因「諫山老同學開設的店家」小有名氣。這回諫山是特別到他店裏造訪，給老同學一個大驚喜。諫山還開玩笑說「一般客人都是像這樣來光顧的吧」，卻被老同學吐槽「才沒這種人」。

網友們也紛紛表示：

．「沒想到居然就是作者本人啊」

．「諫山老師真是幽默」

．「這對心臟有夠不好」

．「居然完全沒有事先聯絡就到訪了嗎」

．「炸雞真的很好吃呢」

．「『是該怎麼形容的好吃呢』這問題還真難回答啊」

．「好想你沒把他當奧客趕走」

．「諫山『我要吃光所有炸雞！一個都不剩！』」



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