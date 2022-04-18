男友被指偷食閨密求原諒　辯解理由極可恥　女友叫食紙巾竟照做

渣男既要出軌，又要扮情深，可以「去到幾盡」？有台灣女生於討論區發文表示，日前發現交往近3年的男友買裸照兼偷吃她的閨密，她哭着提分手，但男友聲稱出軌只是肉體關係，要求不要分手。女生傷心下說出氣話，如果真的愛她就把擦了眼淚的紙巾吃掉，沒想到男友居然當場吃掉紙巾，讓她驚呆。



有台灣女生於討論區發文表示，日前發現交往近3年的男友買裸照兼偷吃她的朋友，她哭着提分手，但男友辯稱「出軌不是不愛，單純只是肉體上的關係」。（《三流之路》劇照）

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該名女生於Dcard討論區以「男友出軌吃衛生紙證明他愛我」為題發文表示，日前揭發男友買裸照，其後又揭發出軌偷吃她的朋友，忍無可忍下約了男友見面，哭着提分手，但男友辯稱「出軌不是不愛，單純只是肉體上的關係」，想對女友作出挽留。

樓主氣得失去理智，拿着擦眼淚的紙巾向男友說「如果真的愛我，就把衛生紙吃掉，發誓不會再雞雞癢」。沒想到男友居然毫不猶豫地吃掉，她十分驚訝，不知應作何反應，不過，最後她還是有堅決地分手。

她氣得拿着擦眼淚的紙巾向男友說「如果真的愛我，就把衛生紙吃掉」，沒想到男友居然毫不猶豫地吃掉，讓她十分驚訝。（Diana Polekhina@Unsplash）

由於前度吃紙巾的畫面太衝擊，讓她不知該如何消化這件事，坦言「真的超怪，交往快3年了，第一次看到這種怪咖」，現在看到紙巾都有陰影，她問其他網民到底有什麼方法可快點刪除這段記憶。

有網民笑言「要吃就吃整包」、「好好笑，畢生無法遺忘的經歷」、「世上無奇不有」、「其實他還蠻有誠意的」、「我前男友劈腿後吃屎求原諒，真心不騙給你參考」，有人指出「沒有什麼好刪除的，趕快尋找下一個能真誠對待妳而你也愛他的人，時間久了就還是會把這件事情當笑話看啊」。

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