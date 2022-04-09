「12pm」網上開會寫「12am」　打工仔好心提醒反被嘲：唔識睇時間

小朋友對時間沒有概念可以理解，但對於1名成年人，準確地說出時間是基本常識。不過，有打工仔日前發文指，1名同事早前安排線上會議，開會時間先後定為「11pm」和「12am」，他提醒對方中午12時應寫作「12pm」，對方卻堅持自己的寫法才正確，更反諷樓主「唔識睇時間」。



有打工仔發文指，同事日前將開會時間定為中午12時，沒料卻寫成「12am」，他提醒該寫法或引來其他同事誤會，卻被對方反諷。（Djim Loic / Unsplash）

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樓主在facebook專頁「奴工處」投稿，表示因為疫情，最近全體員工均在家工作，毋須回公司，有同事打算安排線上會議，以商討日後的項目，原定開會時間為「11pm」，樓主當下大嚇一跳，還以為要晚上開會，直斥「唔使收工咩？」，而同事後來將時間改為「12am」，更讓他感到困惑，「我再心諗如果佢係指下午12點，應該係12pm喎？」。

樓主其後私下問該名同事是否打錯時間，深怕有其他同事誤會以為要凌晨開會，並提醒對方改回正確的寫法，不料對方卻堅稱「冇誤會，12am係指下午12點」，更嘲諷樓主不懂得時間觀念，讓樓主哭笑不得，指「Sorry囉，我真係唔識睇你個style嘅時間」。

樓主好心提醒同事，但被對方反指「唔識睇時間」。（資料圖片）

帖文引來熱議，許多在職場打滾多年的網民反指不論「12am」還是「12pm」，均有可能被誤會，因此使用「中午12點」和「12nn」才最準確，紛紛留言指「唔好提佢啊嘛，等佢威下，X畀全世界睇，提佢仲咁寸」、「叫佢返去讀書啦，am pm都唔識分」、「唔識分am pm咪用24小時時間制囉」、「我永遠係寫12：00 noon（讀書時老師有教的）」。

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