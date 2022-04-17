6歲兒玩iPad彈不雅片　名媛Kim Kardashian驚見自己係主角極崩潰

網絡資訊良莠不齊，家長要給小朋友「電子奶嘴」時也要加倍小心。美國真人騷《The Kardahsians》近日播出最新一集，41歲名媛金・卡戴珊（Kim Kardashian）的6歲兒子Saint，竟在使用平板電腦時，意外看到母親早年與前男友的性愛影片，卡戴珊其後致電前夫Kanye West時一度情緒崩潰，又聯絡律師商討事件。



41歲名媛金・卡戴珊（Kim Kardashian）早年的性愛影片再度在網上流傳，甚至被6歲兒子看到，她不禁在真人騷節目中崩潰痛哭。（YouTube「extratv」影片截圖）

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卡戴珊為美國知名真人騷明星，早前與饒舌歌手Kanye West離婚，她與前男友Ray J的性愛影片曾於2007年流出，轟動一時。在最新一集的《The Kardahsians》節目中，卡戴珊的6歲兒子拿着平板電腦跑到她面前，點開1個不知名廣告後，竟彈出卡戴珊早年的不雅影片，她面色一沉，立即從兒子手上拿走平板電腦，並走到妹妹Khloe Kardahsians前出示影片，指出事件的嚴重性。

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卡戴珊其後在節目中解釋，兒子不小心點開了誘餌式廣告（clickbait），「如果我兒子年紀更大一點並有閱讀能力的話，我會感到非常尷尬」。她後來致電前夫Kanye West講述事件，其間一度情緒崩潰痛哭，對方則不停安慰她，希望她盡快冷靜下來。

為了阻止影片再次在網上流傳，卡戴珊最後聯絡其私人律師，表明不惜一切時間、金錢和資源，也要讓該段「黑歷史」告一段落。

Kim Kardashian經常在社交平台分享靚相，其一舉一動都是網民的焦點▼▼▼

