腹肌男注意！台男練Sit-up突肚痛　陰囊腫9倍　醫生勸慎防呢一點

疫情下不少無法到健身室的人都改為在家「操肌」，但謹記切勿過度訓練！1名20歲台男日前做仰臥起坐時，突然聽到「啪」一聲，其後出現腹部浮腫、劇痛等症狀，甚至兩側陰囊腫至原本大小的8至9倍，影響步行，醫生檢查後發現是典型的運動創傷，診斷他腹直肌斷裂引發出血，需立即治療。



台灣1名20歲男子日前在家中做仰臥起坐時，突然腹部劇痛和浮腫，脫褲一看，更發現陰囊腫大。（示意圖 / GettyImages）

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台灣醫生翁梓華日前在facebook專頁分享個案，表示最近遇到1名年僅20歲的急症男病人，稱自己在家中做仰臥起坐至大約第70下時，突然聽到「啪」一聲，其後腹部開始劇痛，加上微微浮腫，「一路到兩側陰囊都開始水腫，甚至腫的程度會影響到走路」。男生本來以為情況未算嚴重，未料脫下褲子，才發現陰囊已經腫到原本大小的8至9倍。

翁梓華指出，男病人的病因其實是「腹直肌斷裂引發出血」，乃其中1種常見的運動創傷。他解釋，當人想強化腹肌時，一般會從強化彎腰的強度及頻率入手，但需注意不要「超過比例」，該名病人正正因為突然過度使用腹直肌，導致肌肉疲勞和崩裂。他續指，肌肉是含血液的組織，一旦出血就難以停止，嚴重者更會沿着腹股溝流到陰囊內，不過大部份病人只要接受冰敷、止痛等治療，惟出血量大者，則需進行手術止血。

經醫生診治，確認該名台男出現「腹直肌斷裂引發出血」的情況，導致肌肉組織內的血液，沿着腹股溝流到陰囊內。（示意圖 / GettyImages）

至於要如何預防腹直肌斷裂，翁梓華指做運動時應循序漸進，體質較弱和較少訓練的人，運動時要量力而為，防止過度疲勞，並需注意運動環境的溫度，為肌肉保暖，維持肌肉的韌性和彈力。另外，運動期間也要注意肌肉的反應，若肌肉已經嚴重疲乏，便應立即休息。