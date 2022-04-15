身體經常疲累要注意！醫生警告恐有惡性腫瘤　出現這症狀要即求醫

【疲累／腫瘤／癌症／心臟病】都市人生活忙碌，疲累感伴隨而來，但原來這種疲累感隨時是絕症先兆，不容忽視！有醫生於社交媒體撰文指出，倦怠發生原因主要有3種，包括「生理性倦怠」、「心理性倦怠」及「身體性倦怠」，當中如果你的疲累感是「身體性倦怠」就要小心了，因為可能是惡性腫瘤、心衰竭等嚴重疾病影響；若倦怠感覺持續一個月以上更要盡快求醫。



都市人生活忙碌，疲累感伴隨而來，但原來這種疲累感隨時是絕症先兆，不容忽視。（資料圖片）

台灣家庭醫學科主治醫生陳敬睿於Facebook撰文，指門診常有患者表示感到非常疲累，更有中年人說完「我好累」後便直接伏在醫生桌上睡着。這種「好累好累的厭世疲倦感」，可能是與生病有關。

陳醫生指出，倦怠可分成「生理性」、「心理性」和「身體性」3種。生理性倦怠與生活作息不正常有關，如工作時間過長、壓力過大導致睡眠品質不佳而造成的疲憊倦怠；另有50%以上的長期倦怠與憂鬱或焦慮有關，屬心理性倦怠；至於身體性倦怠則與疾病、藥物或菸酒有關。

3種倦怠中，「生理性」和「心理性」倦怠可嘗試透過心理諮詢或改變生活習慣改善，「身體性」倦怠則要更關注，事關可能是由其他疾病引起的不適感，可透過血液、尿液或超音波等檢查方式找出造成疲累的原因。

陳醫生舉例，「身體性」倦怠造成疲累的原因可能包括以下5點：

1）感染性疾病：病毒性肝炎、HIV愛滋病等

2）內分泌疾病：甲狀腺功能低下、甲狀腺功能亢進、慢性肝炎等

3）心肺疾病：心衰竭、睡眠呼吸中止症、慢性阻塞性肺病等

4）血液腫瘤疾病：貧血、惡性腫瘤等

5）藥物：服用肌肉鬆弛劑、第一代抗組織胺、抗憂鬱劑、鴉片類等藥物也會造成倦怠



陳醫生提醒，若倦怠感覺持續一個月以上，就必須正視問題找醫生檢查，若排除由疾病引起疲累，可嘗試透過心理諮詢或改變生活習慣讓身心放鬆。