手機擺床頭恐患腦癌？醫生引全球大數據　證實「洗腦級常識」真偽

【手機擺床頭／腦癌】現代人手機不離身，甚至習慣滑一下手機再入睡，往往就會把手機放在床頭方便拿到的位置，部分民眾擔心手機的電磁波對人體有害，嚴重可能會增加罹患腦癌的機率。



【圖輯】睡覺前將手機放在床頭邊，會對大腦產生傷害嗎？點圖放大看台醫怎麼說👇👇👇

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對此，台灣家醫科醫生洪暐傑表示，睡覺手機放床頭對大腦有傷害的說法是錯誤的，手機問世到現在25年，各國腦癌比例都沒有增加。

台灣藝人王俐人在談話節目《醫師好辣》中提到，自己是手機重度使用者，就算睡覺也會把手機放在搆得到的地方，由於擔心電磁波對腦子、身體不好，或是電池爆炸的問題，後來會在中間多放一顆枕頭，想說可以有隔離的作用。

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另一位來賓圓圓則是喜歡在睡前追劇，追完就把手機放旁邊，結果半夜常會夢到追劇的情況，她懷疑是電磁波太強影響到思緒。

對於電磁波的種種疑慮，洪暐傑表示，曾經有相關單位提醒大家要多注意這方面的風險，但經過很多年都沒有明確的證據，證明手機電磁波會直接導致腦癌，甚至有做一些分析，手機問世至今，各國腦癌比例完全沒有增加的趨勢，而且研究腦癌患者之後，發現腦癌不見得都長在手機的那一側，也可能是長在對側，所以目前研究結果並沒有認為手機跟腦癌有直接的關聯。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】