專家揭4種家電係「隱形耗電巨獸」　第1名恐令電費貴咗過千港紙

英國省錢網站Discount Code專家拉琪（Natalia Lachi）指出，電視、雪櫃、熱水壺及手機充電器待機仍會耗費大量電力，高居「第一名」的電視更會讓每年電費帳單增加132.86英鎊（約1,357港元），但只要養成習慣、隨手拔掉插頭，就能有效省錢。



《鏡報》引述拉琪說法報道，英國多達98%家庭習慣讓電視處於待機狀態，卻成為巨大耗電來源，如果家裡還有搭配電視的電動遊戲主機，最好確保後者完全關閉，每天能夠節省下4.2英鎊。

英國家庭平均超過12%電力耗費在雪櫃或冰格上，每年必須為此繳交約114.24英鎊電費，儘管為了保持食物新鮮，不可能拔掉雪櫃插頭，但仍可以定期清潔，確保最高運作效率，如此一來就只需要支付最低額電費。

拉琪表示：「清潔雪櫃外部，代表灰塵不會進入雪櫃系統，影響運作。清潔雪櫃內部，丟掉所有過期食物，雪櫃就不需要努力讓如此大量的食物保持低溫。」拉琪也透露，熱水壺插電時，每小時消耗0.3kWh，會讓帳單每年增加30.66英鎊，手機充電器保持插電狀態，也會讓帳單每年增加20英鎊。

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