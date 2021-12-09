冷氣機溫度設定比室溫高會否「變暖氣」？電力公司解謎＋慳電貼士

隨著冬天的到來，許多人紛紛開起暖氣，有些人家中的冷氣沒有暖氣功能，就需要另外將電暖爐從儲藏室搬出來。對此，有網友好奇，如果將冷氣的溫度設定比室外溫度還高，室內就會變暖嗎？對此，台灣電力公司也在臉書專頁公布了解答，只有「冷暖型」冷氣機才能真正讓室內變暖和。



台電於臉書專頁「電力粉絲團」表示，之前有網友討論：「天氣變冷、當室內氣溫只有10幾度時，如果開冷氣將溫度設定在20度以上，室內氣溫就會上升變暖嗎？」

台電表示，要看冷氣機是否為冷暖型，冷專（單冷）型冷氣只能製冷，當設定溫度高於環境溫度，壓縮機停止運轉，不會吹出熱風。

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台電說明，如果是冷暖型功能都有的冷氣機，在設定暖氣模式時，會反轉冷媒循環方向，與單冷型冷氣的運作方式相反，會在室內釋放熱能，讓室內變暖和。

台電最後表示，電器的使用時間長短也是省電的關鍵，如果外出或長時間無吹暖氣需求時，一定要記得將電源關閉，才能達到省電的效果。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣溫度設定比「室溫高」，房間就會變暖嗎？台電公布正解，加碼1招省電小撇步】