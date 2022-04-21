修道網友遇超無禮「嬰靈纏身」姐姐　成日企圖上吊　真相震驚細妹

前一陣子處理了其中兩起案例，最大的共同點就是心念的問題！



文：邱姓網友（發表於靈異公社）

那陣子朋友的宮廟拜託我去幫忙處理一個案件！女生被下符咒，一個魂魄被抓去關起來控制住。

我說我沒處理過這種的，我不知道有沒有辦法！他們說之前處理了幾次，但都沒有成功的把魂魄帶回來！希望我可以幫忙處理！

隔天下午我到了朋友的宮廟，幫這女生看……

成功找回女生的魂魄 卻又遇上嬰靈纏身鬧自殺的姐姐（點圖放大閱讀原文全文）▼▼▼

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追朔到了她魂魄被關的地點，但我看到的是關魂魄的甕，蓋子已經被打開，但那女生不敢出來，還是呆呆的坐在裡面對著甕口看著我。我看著她，甕外面一堆無形看顧著她，她可能也害怕不敢逃走。我只好把女生的魂魄收起來，連帶外面的無形也收走帶回來。回來後，我把女生的魂魄放回她的身體裡，在身上用濟公扇子畫了道定心結界，順便將帶回來的無形交給他們宮廟處理。處理完後回來，晚上又一個案例！

說是嬰靈纏身在鬧自殺，當時妹妹陪著姊姊一起來，旁邊還跟著姊姊的男友，還有一個朋友。剛來時，姊姊其實很不相信我！我請她過來，她的態度很差（其實她也知道自己沒事，都是假裝出來的，所以就用很討人厭的態度對待來處理的我。）我說過來我幫你看，她就說要哪隻手？我說「過來！」（我語氣有點兇了，因為我也不一定要幫忙的），看完後，我說你沒有嬰靈纏身！只是心生病了！憂鬱症！你自己當護士的還不知道你發生什麼事嗎？她都不講話，跟她男友說要走了（其實我真的第一次遇到這麼沒禮貌的）。

她妹妹留在現場，我直接跟妹妹說，你姊沒事！只是有公主病啦。妹妹說對，很嚴重的公主病（那陣子遇到一堆公主病）。我說你姊心裡沒安全感！一直想引人注意！男友一個換過一個！要自殺也不是真的自殺！只有在你們面前要自殺！妹妹說對啊！她只有在我們面前說要上吊，我看著她，她也不吊啊。平常就不自殺，就在房間看電視滑手機。我說你姊只是心裡生病了！不想工作面對壓力，才說自己嬰靈纏身！但我要跟你說，你要跟你姊講，千萬不要一直說自己嬰靈纏身，說久了，無形的真的會被吸引來！到時就真的假戲真做了。

當我沒看到也沒感應到，我不會跟你說真的有嬰靈！你去到哪裡都處理不好啦！因為根本就沒有，只是演出來的！我只是想對那姊姊說，當心出現了問題！要想辦法去度過，而不是逃避！甕的洞口都開了！還不想出來是因為心的力量不夠！沒有勇氣！說是嬰靈纏身，實際上是無法面對自己的壓力！讓心選擇說謊！這樣都不是正確的抉擇！當心累了、痛苦了，應該要知道讓自己的心如何平靜下來！要如何面對，生活總是要過，逃避是沒人可以幫你的！選擇面對！大家都會伸出手來幫你！這才是我們這輩子來這裡要面對的功課。別害怕！菩薩知道你們的苦！菩薩願意陪你們一起承擔，菩薩的手願意拉著你們一起走，沒什麼過不去的，菩薩慈悲。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】