細佬夜半開車好心載埋路邊紅衣女　差啲害死家姐　全因亂講一句話

在昏暗夜裡遇到陌生女子攔車，你會停下來嗎？李姓女網友於靈異公社分享了夜駛台11（台灣的公路）驚悚經歷，以下原文開始……



來分享我和弟弟在上個月開車載爸媽去花蓮親戚家，返回高雄時發生的恐怖事情。

爸媽接到花蓮姨婆的邀請，去花蓮遊玩談心幾天，我和弟弟因太久沒去東部了，就提議開車載爸媽一同去姨婆家。怕堵車，就選擇在星期日一大早出發，果然當天往東部的車輛較少，返回西部的車子大排長龍。

花蓮就是好山好水，姨婆帶我們去逛了幾處風景漂亮的地方，也品嚐了當地著名小吃，時間過的很快來到了傍晚，因為隔天我和弟弟都要上班，原本我打算在傍晚五點半就要返回高雄了，但弟弟說好幾年沒去東大門夜市吵著要逛，並說兩人輪流開車不用怕太晚精神不濟，我便答應了……

弟弟好心讓「人」坐順風車 終害姐姐荒郊獨鬥恐怖厲鬼（點圖放大閱讀）▼▼▼

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等逛完東大門夜市已快到晚上的十點，便和爸媽和姨婆一家人分開，返回高雄去了，夜晚的台11線幾乎沒車，車速夠快，但眼前景象真的單調，我開到芭崎休息區時，就有點打瞌睡了，便和弟弟交換駕駛，弟弟隨口說了一句：「Ｘ！晚上開車就是無聊，根本沒風景可看。」我唸了弟弟：「專心開車啦！」一上車沒多久我便開始入睡了。一路上彎路多，身體有些搖晃，我也習慣了那種感覺就沒睜眼看，不知開了多久，車子突然間停下來了，我聽見開關車門聲，心想說是弟弟去上廁所，過沒多久，聽到弟弟說話的聲音，心想說他在講電話就沒去理會，隨後我聽到了開關車門的聲音，心想說弟弟上完廁所上車了，但我又聽到了第二次開關車門的聲音，以為是弟弟車門沒關好，就隨口唸了一句：「車門要確實關好啦！」就繼續睡下去。

車子開著開著，我覺得越來越冷，便叫弟弟把冷氣溫度調高一些，弟弟回我說：「現在車內空調是25度，哪裡冷啦？」我又回弟弟說：「那把車窗關起來啊！」弟弟回我說：「一路上都沒開車窗好嗎！」就在我想繼續睡時，我耳後方傳來一個笑聲：「嘻嘻～」我驚覺不對，車內只有我和弟弟兩個人，哪來的女生笑聲？我馬上睜開眼往後看，雖然當下沒看到後座有人，但就是覺得後座傳來一股淡淡的酸臭味。我看著旁邊的弟弟，一直笑咪咪的在開著車，這畫面覺得有點詭異！

開了一段時間，我被車用導航機突然發出的聲音給嚇醒，很大聲的說著「請向右轉！請向右轉！」，弟弟居然還真的往右邊的岔路開進去了，我罵弟弟說：「你在幹什麼？沿著台11線接台9線就能回到西邊，你幹嘛轉向？」弟弟卻不理我，繼續笑咪咪的往裡開。兩邊的雜草和矮樹叢越來越高，我一直叫弟弟停車他都不理會，我想打電話跟爸媽求救，但是手機一直沒訊號。弟弟開到一處小小的平台後才停下來，隨後頭部便倒在方向盤上，因壓到喇叭鍵，所以發出一聲長長的「叭～～～」。此時我開始驚慌了，把弟弟身體擺正後，確定車門都有上鎖，才用手機的手電筒往車外照，看到四周都被雜草給包圍住了，此時已經是晚上11點28分，四周非常的寂靜。

示意圖（《鬼影》劇照）

弟弟就像睡死了一直叫不醒，當我把前座的座椅全攤平，又聞到了一股酸臭味，正要把弟弟往後座移動時，看到後座坐著一位身穿紅衣，臉部模糊的女子，發出「嘻嘻～」的笑聲，彷佛知道我看見了「衪」，一直往我身體靠近，我「啊～」的一聲，紅衣女子直接穿過我的身體，往擋風玻璃飄去後隨即不見。我發抖著把弟弟往後座移動，當我坐上駕駛座準備移車時，透過車頭燈才發覺到車外已經開始起霧，就在這時車身莫名的左右搖晃，車身一直發出「啪啪啪～」的聲音，像有人在拍打著我的車子。此時我已嚇哭了，現場太黑，車頭燈照到的地方都是雜草，還有更高的樹叢，若繼續待在這裡不知會發生什麼恐怖事情。查看導航機，我們此時正停在未被標示的綠色區塊，但標示離700公尺處有一條小路，心想說這應該是弟弟剛開進來的小路，我慢慢的倒車又前進，想移動車頭的方向。就在我成功把車頭180度轉向，要往那條小路開時，看到不遠處的前方，有個紅色布條飄在半空中，我馬上連想到剛才在車上看到的紅衣女子，我雖然很害怕，但此時就只有那條小路可以走，我咬著牙硬穿過「衪」，在開回台11線的一路上，耳邊一直聽到「回來啊～回來啊～」的聲音，透過眼角看後視鏡，那個紅衣女子一直在後面跟著。

因為嚇到全身發抖，我開車的狀況有點像酒駕會飄移，開到東河包子店門口時，被巡邏的員警攔下來，員警看我臉色發白，弟弟躺在後座，不免還是要來個酒測。經酒測為零時，員警才詢問我的情況，我把剛才弟弟開到不知名山區的經過告知了員警，員警也只是說：「不要太依賴導航機。」不知是不是員警的氣場較旺，在我被員警盤查的時候，就沒看到那位紅衣女子了。一路上顫顫驚驚的開著車，因不敢直接回家，開到枋寮龍安寺的廟前廣場停了一會兒，弟弟在車子停在廟前沒多久就清醒了，迷迷糊糊的問說：「我怎麼睡在後座？」當下我只能騙弟弟說：「因為你開到一半太累，就叫我開車啊。」雖然弟弟的精神不錯，但我怕又會發生同樣的事情，在回家的路上，我就沒在讓弟弟開車了。

回到家已清晨四點半了，發生那麼恐怖的事情，我根本無法靜下心休息，天空才微微亮，我就拉著弟弟連同車子，前往廟宇拜拜。一到廟宇，我把昨晚一路上發生的事情全說出來，弟弟回想並說：「當時不知開了多久，看到路旁有一名女子在招手攔車，想說夜晚一個女孩子在外面很危險，就停車詢問了。那位女子說家沒有離很遠，只是腳受傷不方便走太久，在等善心人載一程，我想說反正都在台11線上，有順路，就讓她上車了。」我問弟弟：「那你還記得那位女子穿什麼衣服嗎？」弟弟回說：「紅色的啊！」我又問弟弟：「明明一路上都開的好好的，為什麼突然往右邊的岔路開進去？叫你停車，你死不停車。」弟弟卻回說：「有嗎？我沒印象。」這下子我才知道，我當時聽到的兩次開關車門聲，是弟弟把路邊招手攔車的「衪」給帶上車。我委屈的在心裡罵了弟弟不下十遍，怎傻到不會分辨，去載到幽靈。

廟宇的師父在幫我和弟弟收驚完後，唸了弟弟說：「禍從口出啊！別隨意罵三字經，某些場所，某些時刻，說者無意卻聽者有意。」隨後看著我才說：「放心～『衪』沒有跟著回來！」這時我才身體攤軟哭著說：「好險啊！」只是在師父幫車子除煞後，還是交待我們，請得要淨身。一回到家，馬上用符水洗完全身後，我和弟弟就各自上班去了。

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