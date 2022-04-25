介紹失業朋友到公司上班　3個月即辭職轉工　打工仔追究反被串爆

介紹朋友到公司工作，會日益親密還是日漸疏遠？有網民日前發文，指介紹了朋友到自己公司工作，但對方僅工作了3個月就離職，令老闆對自己頗有微辭。樓主質問友人「拍拍囉柚就走，有無搞錯」，卻遭朋友反駁。



樓主介紹失業朋友到自己公司上班，但對方只做了3個月就辭職，引起老闆不滿，樓主遂質問朋友「有無搞錯」。（《無法成為野獸的我們》劇照）

該名網民在連登討論區發文，稱其朋友年初失業，便介紹對方到自己公司工作，詎料該朋友只做了3個月就收到「新offer」並辭職。樓主表示，老闆覺得公司花了許多人力及資源栽培，對方卻在短時間內離職，感到不滿，質問樓主「你朋友做3個月又唔做，咁一開始點解要應徵呢？」，令樓主無言以對，「搞到我都尷尷尬尬咁，唔知點答」。

樓主之後追究朋友，認為「正常都最少返一年先走㗎啦，邊有得做幾個月又走」，又指「我一手帶佢入嚟做，佢而家搵到好位拍拍囉柚就走，有冇諗過我點算？」，卻被對方「窒返轉頭」，遂撰文問網民「我啱定佢啱」。

有網民認為樓主朋友找到更好的工作而辭職並無不妥，建議樓主不要介懷。（《無法成為野獸的我們》劇照）

帖文引來網民熱議，有人指坊間沒有規定工作必須滿1年才離職，建議樓主釋懷，「真係朋友係應該為佢搵到好工而開心」、「如果介意嘅下次咪唔好再介紹人」。大部份人則認為雖然樓主朋友回應「恩人」的態度欠妥當，但辭職並沒有錯，「返工都係為份糧」、「有更好嘅工作機會唔走留喺到做乜？」。

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