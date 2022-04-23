橋唔怕舊！馬國都有電話騙徒　2人被指欠稅洗黑錢痛失逾158萬令吉

橋唔怕舊、最緊要受？電話騙案不只在港發生，其他國家亦有騙徒出沒，接到陌生來電要小心留神，免致財產損失！馬來西亞2名分別為77歲華裔老婦及39歲教師，早前分別墜入電騙陷阱，2人起初接到一通聲稱是稅務局的來電，指他們拖欠稅款，之後電話轉駁至「警局」，指控參與洗黑錢、走私毒品的非法活動，警方已有逮捕令在手，訛稱只要將錢存入指定銀行戶口即可洗脫罪名。2人不虞有詐，最終共被騙走逾158萬令吉（約288萬港元），而老婦更是畢生財產盡失，極度淒慘，當地警方正調查案件。



馬來西亞2名分別為77歲華裔老婦及39歲教師早前先後墜入電騙陷阱，最終共被騙走逾158萬令吉（約288萬港元）。（示意圖／Getty Images）

被騙的77歲華裔老婦是退休公務員，上月接到一通聲稱是稅務局打來的電話，指其註冊的公司拖欠逾1.8萬（約3萬港元）令吉稅款，她否認持有公司，但對方將電話轉駁至所謂的吉打州警察總部，1名警長告訴她涉嫌參與洗黑錢活動，警方已有逮捕令。

由於騙徒說得「似層層」，老婦頓時驚慌失措及嚇得痛哭，無法冷靜下來分析真偽。自稱武吉阿曼警察總部情報科警員的騙徒稱可協助老婦解決當前困境，老婦信以為真便透露了9個銀行戶口的詳細資料，又將個人照片及身份證副本傳送給對方。

翌日騙徒寄了1份聲稱是聯邦法院發出的信件給老婦，指正調查老婦的資產來源，因此她要將所有錢存入國家銀行的帳戶，老婦照指示做，其後騙徒再將老婦的財產轉帳到6個不知名戶口，涉及總額高達逾118.6萬令吉（約216萬港元）。之後老婦將事件告知兒子時，才驚覺墮入騙局，立即前往警局報案，警方現正調查案件，並發現老婦的所有存款於3月21日至4月18日期間，被全數提走。

另1名被騙的39歲教師同樣於上月收到聲稱是稅務局打來的電話，稱她欠稅3.8萬令吉（近7萬港元），隨後將電話轉駁至「警局」，指控她參與走私毒品活動，並與1名因洗黑錢活動而被通緝的罪犯有聯繫，若想取消逮捕令，要存錢入指定銀行戶口，教師還因此向銀行借貸，最終損失逾39.4萬令吉（約71.8萬港元）。

（綜合報道）

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