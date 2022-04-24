陌生女IG撩傾計　港男回覆即中伏　竟是女友閨密失戀後精心佈局

拍拖最重要是信任對方，猜忌和多疑只會產生嫌隙。有港男於討論區發文直斥「啲女人真係可唔可以唔好咁無聊」，指女友平日已經常問愛不愛她及大量假設性問題，而近日有名陌生女子於Instagram主動找他聊天，他猜是否舊同學及抱着認識多個朋友的心態回覆，但沒有加對方為朋友，更表明自己有女友。詎料女友卻像有「天眼」般知道此事，致電怒轟他是否在網上認識其他女生，樓主才知道該名陌生女原來是女友的好姊妹，失戀後竟開新帳戶幫忙測試他是否夠定力。樓主事後誓言要「振夫綱」，要令女友跟閨蜜絕交。



有港男於討論區發文，指有陌生女於Instagram主動找他聊天，怎料對方原來是女友的閨蜜，想藉此測試他的定力，會否背着女友認識其他女生。（《原本以為只是手機掉了2：被囚禁的殺人魔》劇照）

該名港男於香港討論區以「啲女人真係可唔可以唔好咁無聊」為題發文，稱女友都知道他平日會用Instagram看女明星和女YouTuber，他強調只是純欣賞及最多有時會分享給朋友，而女友也沒特別說不滿。數周前，有名陌生女子想於ig追蹤他，他見頭像是名女子就沒理會，因怕被女友發現及會被騙財。

陌生女子見樓主沒理會，隔了數天後主動傳訊息，問他平日是否喜歡看某個YouTube頻道，他見對方正正常常，猜想是否多年沒聯絡的舊同學，又打算當認識多個朋友，於是回覆對方，之後亦有一直聊天，但沒有接受對方追蹤帳號。該名陌生女子問為何不讓她追蹤，「而家得我睇到佢啲嘢，但係睇唔到我啲嘢，佢覺得唔公平」，樓主解釋因女友會不喜歡。樓主於帖文補充說，平時他追蹤什麼人，女友也不會理會，反而當有其他人追蹤他時，女友就會問對方是誰。

樓主指出，該名陌生女子追問「女朋友唔鍾意你俾其他女仔follow，但係又可以畀你同其他女仔傾計？」，他覺得有古怪於是沒回覆。隔了一陣子，女友突然致電怒轟他是否在網上認識其他女生，他辯解了很久女友也不相信，稱會拿出證據，於是他自投羅網將與陌生女子聊天一事告訴女友。

樓主指出，女友致電怒轟他是否在網上認識其他女生，他辯解了很久女友也不相信。（《抓住幽靈》劇照）

此時他才知道陌生女子原來是女友的好姊妹，「唔知係咪因為失戀，自己心理唔平衡，所以開咗個新account嚟幫我女朋友，試吓我夠唔夠定力」。他無奈道「到底係咪女人都係咁黐線又咁無聊？自己冇拖拍都要搞到人哋分手先開心？我覺得而家除咗振夫綱之外，最重要就係要令到佢哋絕交，如果唔係我嘅日子都幾難過」。

帖文引起熱議，每當網上有人詢問感情問題，一定會有網民開玩笑地建議「感建分」，「我唔無聊嘅！感情問題一律建議分手！」、「同你女友講，再嘈就分手，睇吓邊個驚啲」。有人認同樓主要振夫綱，「絕對同意振夫綱，否則分手，對你咁無信任」、「借啲意嬲佢，大家過下招」。不過，亦有網民認真地分析事件，「你女友缺乏安全感」、「你女朋友控制慾好強，小心」、「咪住先，呢單嘢你女朋友之前知唔知先？如果係一早夾好咗嘅話就你女朋友都要食藥喎」。

同場加映：背女友約交友app網友出街 男方拒認出軌：調情一下，又唔係拍拖