印度神童罕提好消息？預言病毒進入新型態　堅守五大關鍵可轉好運

多次神準預言的「印度神童」阿南德（Abhigya Anand），日前指出3、4月全球多國將發生大災難，還點出3月16日、4月4日及4月13日這幾個關鍵日期。



結果大陸、台灣疫情先後炸開，他曾預言4月要注意大洪水也神準命中，南非果真遭遇致命氣候災難，導致逾400多人喪命。不過，接下來將是阿南德口中的「轉變期」。（點圖放大看印度神童怎麼說👇👇👇）

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阿南德日前指出今年4月是特殊星相，火星與土星相合，對全球來說均非好預兆，他點出3月16日、4月4日及4月13日這3個關鍵日，結果3月16日晚間日本福島外海果真發生規模7.4強震，4月4日儘管並未發生大事，但從那天之後，台灣疫情開始一路往上飆升，直到下一個關鍵日4月13日，台灣本土個案一天暴增744例，昨（20）日更一口氣暴增2386例本土個案，一發不可收拾，台灣衛福部長陳時中更斷言台灣會像香港或紐西蘭約有15%的人口染疫，也就是約有360萬人確診。

除了疫情的威脅外，阿南德也預言會有發生災難的可能，果然4月中，南非因暴雨發生洪災，造成近450人喪命更有4萬人無家可歸；同一時間菲律賓也遭颱風侵襲，上百人死亡，193萬人淪為氣候災民，種種巧合讓不少網友不寒而慄。

此外，阿南德去年（2021）透露，今年黃金、白銀、加密貨幣和農地都是最好的投資選擇，結果自4月4日開始，黃金一路飆漲，不論是買進、賣出，從去年12月6日至今都創下金價4個月以來新高。

所幸邁入5月終於有好消息，阿南德日前預言5月新冠肺炎的威脅會逐漸消失，病毒會開始以新型態與大眾友好共存。但他仍提醒必須注意5件事，包括要學會呼吸新鮮空氣、降低空汙；多喝乾淨的水；曬太陽讓體內增產維生素D；還要多做善事；以不殺生、多說好話來抗業力。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】