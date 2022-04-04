BB肚痛以為小事！求醫驚揭肚內恐怖打結隨時無命　4危險徵兆注意

【腸套疊／急性腸胃炎／家長注意】兒童抵抗力較弱，要小心防止染病。有兒科醫生在facebook發文分享病例，指有小孩肚子痛求診，「沒吐也沒拉」，吃藥也沒有改善，超聲波檢查發現孩子肚內有像是「甜甜圈（冬甩）」的病灶，原來是危險的急症「腸套疊」，更提醒4個危險徵狀要注意。



兒童抵抗力較弱，要小心防止染病。（Getty Images）

台灣兒科醫生陳敬倫於Facebook專頁「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師」發文提到，「門診大量上吐下瀉肚子痛的急性腸胃炎／腸胃型感冒（個案），藏了一個 腸套疊（個案）」。

他指出，該小孩「沒吐也沒拉」，只有肚子痛，惟吃藥後仍沒有改善，肚子陣痛到哭泣，於是其爸媽再帶小孩到門診求醫，今次經超聲波檢查看到肚內有一個像「甜甜圈（冬甩）」的病灶，發現是「腸套疊」，遂叫家長立即帶小孩到急症處理，「希望治療順利不要開刀」。

經超聲波檢查，看到孩子肚內有一個像「甜甜圈（冬甩）」的病灶，發現是急症「腸套疊」。（臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師Facebook）

陳醫生解釋，「腸套疊」是兒科常見急症之一，原因不明，或與腺病毒感染和腸黏膜淋巴結腫大有關。「腸套疊」主要發生在3個月大至6歲兒童，大部份是大腸套小腸形式，常見徵狀是腹痛、嘔吐、解血便、嬰兒不明原因間歇哭鬧，例如每隔10至20分鐘發作一次。

陳醫生又說，「腸套疊」徵狀像腸胃炎，提醒如果孩子有腸胃炎治療沒有明顯改善、吐綠色膽汁、劇烈腹痛、血便等危險徵兆，就要進一步檢查。

而根據本港醫管局資訊，「腸套疊」指一段腸道套進另一段腸道，是幼兒腸道梗塞的常見原因之一，屬於急症，必須及早診治，如有延誤，可能導致併發症甚至死亡。

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