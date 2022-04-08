8歲男童年半重25公斤　日常活動都氣喘成身汗　原來關罕見腦瘤事

8歲就重44公斤？內地一名男童6歲半突然出現頭痛、嘔吐及視力下降問題，醫生發現他顱內出現腫瘤要做手術治療，雖然手術成功，但他接下來的一年半只長高3厘米，體重卻大增25公斤。中山大學的專家指，男童的情況和該腫瘤有關，那是罕見的顱咽管瘤，即使手術治療後仍會對腦部組織帶來破壞，導致發育異常，甚至危及性命，應該術前已開始評估兒童的內分泌狀況，現在要對男童進行垂體激素治療等才可改善其發育情況。



內地一名8歲男童做腫瘤手術後1年半內胖了25公斤，專家指和那個罕見腫瘤有關。（示意圖／Getty Images）

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孩子突然變胖又跑不動，未必因為懶，而是身體出了問題！內地男童鵬鵬只有8歲，卻重達44斤，日常活動都會累得滿身汗還會不停氣喘。家人在鵬鵬6歲半時，發現他出現頭痛、嘔吐及視力下降問題，便帶他到醫院檢查。醫生發現鵬鵬顱內鞍區有出現巨大東西，懷疑是顱咽管瘤要手術治療。雖然手術成功並配合多種藥物治療，但他卻出現發育異常，年半以來他只長高了3厘米，卻重了25公斤。

中山大學孫逸仙紀念醫院兒科神經內分泌專科主任梁立陽教授解釋，鵬鵬發育異常還是和顱咽管瘤有關。她分享這是罕見腫瘤，雖屬鞍區內最常見的上皮原性良性腫瘤，佔所有腦瘤1至3%、佔兒童顱內原發腫瘤5至15%，但發病率很低，每百萬人中只有0.5至2人，兒童發病高峰是5至14歲，男女發病率無異。

雖說是良性腫瘤，生長方式卻像惡性，顱咽管瘤增大後會擠壓垂體、垂體柄，破壞正常結構，變大後更會壓迫視交叉，造成視野受損，更可以突入第三腦室導致腦積水，故會有頭痛及嘔吐情況，鵬鵬正是出現這些問題。顱咽管瘤最好是手術切除，但無論採何種療法都會對下丘腦及垂體結構帶來破壞，引起垂體內分泌功能障礙，導致矮小、性發育遲緩、尿崩症、中樞性腎上腺皮質功能減退症等問題。

梁教授評估鵬鵬病情，發現他除垂體功能低下，還有異常攝食行為、肥胖症、2型糖尿，高脂血症等下丘腦綜合症情況，決定對他進行垂體激素治療，等他血糖穩定後會進行生長激素治療改善發育情況。

為何術後仍會有影響？原來兒童患顱咽管瘤治療不及時或不妥當，都可能會出現發育異常，甚至危及性命。據其團隊臨床經驗，患顱咽管瘤兒童的內分泌評估及替代治療，應在術前已進行，對電解質、皮質醇評估及替代治療的評估最重要，否則術可能導致患者死亡，評估後只要用藥就可避免危險情況。

手術後患者垂體功能低下機會很高，會像鵬鵬一樣會出現體重增長過快、肥胖、情緒行為異常等，但替代治療方法也簡單，患者可先服用藥物，術後一年腫瘤無復發後可皮下注射生長激素改善生長遲緩，青春期後再注射性激素來保持正常青春期發育。

（廣州日報）