台洗手間驚見"彎月星星"圖案有咩意思？網民一估就中：是這種廁所

日前一名台灣網友到路邊休息站上廁所時，抬頭看見廁所標誌「一個彎月+星星」，讓他覺得很疑惑，並發文詢問這個符號什麼意思，貼文一出，其他網友紛紛給出正解。



「這個標誌是什麼意思？」有網友在臉書社團貼出一張照片，表示他在休息站準備上廁所時，發現廁所上方設置了一個特殊標誌，該標誌是一個藍色彎月加星星，他不解這代表什麼意思，也好奇該廁所是提供給哪些人使用？

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貼文曝光後，有熱心網友解答是「穆斯林友善廁所」，「穆斯林不能用衛生紙擦，只能水沖，有這個標誌表示馬桶旁有附沖水裝置」、「穆斯林好像規定要用水洗屁股」。事實上，穆斯林教徒認為身體不能沾染汙穢，唯有透過水將身體部位徹底清潔乾淨，才能以最潔淨的姿態禮拜真主。因此他們上完廁所普遍習慣使用水清潔，而不是使用衛生紙。

至於「彎月+星星」代表什麼意思？根據台灣內政部網站說明，在傳統伊斯蘭教中，星星和月亮是引導人類方向的象徵，一般稱之為「星月符號」，通常被裝飾於清真寺的圓頂或尖塔，也會在一些伊斯蘭國家國旗中看到這個圖案。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】