小S節目嘉賓「獲韓男星邀請入廁所…」轟動台韓！網民2個字估身份

由小S（徐熙娣）主持的談話性節目《小姐不熙娣》，每回播出都會引起話題，



近日，一位班底「筱筱」公開透露過去曾跟韓國男團成員熱戀，連小S聽到身分都驚呼「他們超紅」。

【圖輯】該韓星曾陷入桃色風波！筱筱獲邀入廁所「辦事」……點圖放大看她怎麼說👇👇👇

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該片段在台引起騷動，如今也傳回南韓，論壇上熱烈討論男星身份，更有大部分的人聯想到「廁所那位」，台、韓兩地都造成轟動。

《小姐不熙娣》班底「筱筱」在節目上爆料曾跟某個韓國男團成員交往，對方赴台演出時，透過朋友認識她，某次她飛到南韓，兩人也多次出門約會，就像一般熱戀中的情侶，她甚至跟著男友到夜店狂歡，男方不畏偶像身份，在舞池熱舞，甚至把她推到音響附近壁咚又熱吻，更想拉到她到廁所「啪啪啪」。

【圖輯】點圖放大看小S得知「韓男團成員」身份後真實反應👇👇👇

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這段夜店狂歡插曲，不只讓小S聽得震驚不已，引起台灣網友瘋猜究竟是誰，6日也傳回南韓，眾多韓媒報導該段豔遇，就連論壇theqoo也掀起一陣熱烈討論，不少網友看見「廁所」敏感字眼，聯想起多年前曾陷入桃色風波，且特別鍾情於廁所「辦事」的一位男星，留言下方多回應「馬桶...」、「啊廁所」、「廁所？確實是有聯想到的人」、「廁所那位」。

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但也有網友表示「不太相信台灣節目」，認為該故事編造成分居多，也有人幽默留言「我也跟我喜歡的偶像在秘密戀愛啊，只是我的偶像不知道」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】