印男剃地中海「假髮藏金」走私　髮型太怪被截　扯甩假髮睇見都痛

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-27 12:00

現代人講求倉意，走私招數都一樣！印度海關最近公布多宗走私案件，其中欽奈機場最近截獲數名走私黃金及外幣的旅客，檢獲逾5公斤黃金及價值240萬盧比的外幣（約25.6萬港元），當中最引人關注的，是有男子竟以「假髮藏金」的方式走私，先剃了「海中海」髮型，再在頭皮與假髮間收藏曾加工的黃金及外幣，惟因髮型太怪反惹起海關人員注意，檢查時大力一扯，結果像撕魔術貼一樣扯出用膠袋載着的黃金。

印度海關近日發現有走私犯剃地中海頭後，把黃金收藏在假髮下走私。（「Chennai Customs」Twitter圖片）

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印度欽奈機場最近發現多宗奇招走私案，犯人除了以內褲、襪子、肛門中收藏現鈔和黃金等「老方法」外，竟然有人想到「假髮藏金」！印度海關還在Twitter上展示出犯人用來走私的假髮等物品，合共檢獲5.5公斤黃金，價值約2530萬盧比（約270萬港元）及另外價值240萬盧比（約25.7萬港元）的走私外幣， 6名疑犯在機場被捕，海關更上傳扯開犯人假髮、取出黃金的影片，讓人感受到扯髮一刻應該很痛，但畫面卻充滿喜感。網民笑稱男人最怕禿頭，但犯人卻以此奇招走私，嘲諷「他們太有才華了」。

印度海關最新公布的1宗走私案，男旅客Magroob Akbarali和Zubair Hassan Rafiyuthee在3月21日（周日）從杜拜飛抵欽奈機場時被捕，海關當時覺得他們的髮型很不自然，檢查時扯開假髮，發現裏面貼了黑色膠袋，原來他們在假髮與頭皮間藏了698克的黃金漿，提取後有595克純金，另外亦有走私外幣。從當局公開場的影片所見，海關扯開疑犯假髮，「地中海」之上有1個貼在頭皮的膠袋，裏面是現金和黃金，用膠水連假髮固定在頭頂。

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印度海關對男士的髮型如此警惕，是因為上周五已有3名乘客「假髮藏金」，分別為印度男子Syed Ahamedulla、Santhosh Selvam、Abdullah。印度傳媒報道，3人是從杜拜及沙加飛抵欽奈，海關覺得他們髮型看起來很可疑，遂在出口將他們截停，檢查發現他們疑剃成地中海，再戴上1個尺寸合適假髮，中間貼上走私物品。3名男子藏在假髮內的金漿包重達2.41公斤，提取成黃金後重約2.08公斤，值965.7萬盧比（約103萬港元）。

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欽奈海關亦截獲較「普通」的走私個案，近日1名24歲男子入境時，在襪子和內褲的褲襠位置「裝假狗」，收藏4包重1.5公斤的金漿，可提取出1.33公斤黃金，價值約620萬盧比（約66萬港元）。另有3名乘客被執法人員「通櫃」（檢查肛門１）時，取出3包重622克的黃金。

（綜合）

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