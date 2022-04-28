民居起火2小孩困窗邊　裝修工徒手爬6樓踢鐵欄救人　1句話超暖心

好人好事，永遠都暖透人心。內地天津一處民居日前發生火警，屋內2名小孩被困窗邊隔着鐵欄呼救，情況極度危急！此時在附近工作的1名90後油漆裝修工人見狀，二話不說即時徒手爬上6樓，並踢爛防護鐵欄救出2名小孩。雖然救人期間弄傷手，但他事後拋出1句話直言「值得」，其見義勇為的善舉獲網民一致讚好。



90後油漆裝修工人徒手爬上6樓，並踢爛防護欄救出小孩。（徵博）

綜合內地媒體報道，天津欣美園社區周日（4月24日）12時許，有民居發生火災濃煙滿布，2名小孩被困在窗戶邊呼救。正在附近幼兒園裝修的28歲魏師傅聽到求救聲，隨即徒手爬上6樓高的單位，並踢爛窗邊鐵欄把孩子抱出來，一同躲在外邊的窗台邊等待消防救援，以免他們繼續吸入濃煙損害身體。

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最終消防人員到場架起雲梯把3人救下，然後送院檢查。醫生表示，由於救援及時，2名孩子都沒有大礙，救人的魏師傅則傷了手，但他直言「值得」，「當時就是一種本能反應，既然碰上了就不能袖手旁觀」。

魏師傅救人影片於微博廣傳，網民紛紛讚好，「勇敢的男人」、「英雄」、「好人一生平安」、「不要看不起這些每天身上全是土的施工人」。而當局於周一（4月25日）向魏師傅頒發了證書，確為其見義勇為行為，當地見義勇為協會亦向他頒發了獎金。

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