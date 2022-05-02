樓上鄰居嘈到癲　投訴先發現唔係佢單位傳嚟？內行網友：共振效應

遇上時常製造噪音，尤其是半夜仍吵個不停，並完全無視投訴的自私鄰居，相信會讓人十分頭痛。但有沒有想過聽起來像樓上傳來的噪音，有可能是別處傳來的呢？



一名網友便分享了有關經歷。他表示被「樓上住戶」吵了近半年，吵得女友也無法入睡，最後終於跑上去跟鄰居談談，誰知對方表示他也聽到那些噪音……

聽到聲音從某方傳來未必是真？內行網友指或是「共振效應」（點圖放大看原文及網民意見）▼▼▼

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「已經被樓上住戶吵了將近半年，時間都在早上8至10點及晚上7至10點，有時候半夜也會有！女朋友很易醒，每次放假都因為樓上的噪音而被吵醒。某天真的受不了，跑上去敲我們正樓上的住戶，他跟我說不是他，他自己也聽到。我想說算了，之後聽到噪音就跑去樓上偷聽看看到底是誰，但聽不出個所以然。不是「水錘效應」， 也不是什麼雜音，百分之百確定是人為，我跟我女友跟我找來的一位朋友加上我們房東都判斷是人為，只是不曉得到底是哪一間。跟大樓管理員反映過，也跟我們這間套房房東反映過，大樓主委也貼上公告，完全沒有效。也因為根本不知道哪間，每個人都說自己沒製造噪音 （可能是小孩、寵物跑跳、也有可能有人在家打籃球、運動？），這些都是不經意會製造出來的，大家一句沒有，然後就沒人知道是誰製造的噪音，所以就算報警，警方也不知道從哪裡開始查。真的只能買震樓神器，大家一起吵，一起不用休息嗎？我隔壁的住戶也跟我說噪音從樓上傳下來的。」

貼文引出不少內行網友或過來人分享意見。「樓上樓下皆有可能，我樓下拖地拖把撞牆的聲音我聽得到，樓上拖桌椅腳步聲聊天聲我聽得到，樓上上拖桌椅我也聽得到。」「可惜一堆房子外觀不錯，內裝建設時對於隔音都是直接忽略，反正建商跟代銷也清楚民眾沒啥人關心這個，特別是投資客更是不在乎。裝潢公司問客戶，多數客戶也覺得為什麼要花錢做隔音。」「大樓都會有『共振效應』，可以Google查一下，聲音是四面八方來的，這個有時候真的無解。』「話說如果你在你的房間震，可以問看看樓上會不會以為是他的樓上有聲音，如果有，那你聽到的聲音或許是樓下傳的也說不定？」「我覺得就算是正常時間，有公德心有同理心的人還是會隨時注意自己吧！難道正常人會因為現在是正常時間我就可以很大聲嗎？」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】