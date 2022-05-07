老公祖母嚟借住　見乖孫做一件事喪鬧人妻：我孫沒出息都是你害的

男主外女主內的觀念，雖然在現代社會已經漸漸消失，但對許多上了年紀的長輩們，還是根深柢固的。



有網友在爆料公社app中的匿名館，發文抱怨自己老公的祖母來她家暫住，卻在看到她老公做家務時臭罵了她一頓，甚至表示孫子事業無成都是她這妻子害的，男主外女主內的觀念根深柢固，而老公還站在祖母一方，指摘是妻子不對，也讓她更氣憤。

網民聽完意見兩極 你又覺得誰是誰非？點圖睇睇原文全文▼▼▼

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「老公的祖母最近回來，所以暫時住在我家，我跟老公都是輪流曬衣服，但祖母看到老公在幫我曬內衣褲時，就把我罵一頓。她覺得男人不能碰女人的內衣褲，因為會帶衰運，而且衣服曬的比較高，老公在內衣褲下走來走去，是我故意想要把他壓落底，還認為她孫子會一直沒出息都是我害的。我忍不住頂了幾句，祖母就哭了，然後硬叫姑姑來載她去住旅舍。姑姑來了也跟她說現在家事都是一起做，但祖母覺得我就是在苦毒她孫子，罵我是個惡毒的女人。而我也不想忍了，她又不是我祖母憑什麼教訓我，我奶奶都沒意見了，祖母管個屁？但我老公卻覺得是我對祖母不禮貌太過份，所以我就活該被他祖母罵？我也有曬他的內褲啊！那我一直沒升職是不是也是他的錯？莫名其妙！」

貼文吸引網友熱烈討論：「這老公不是神隊友」、「真的很不需要理會倚老賣老的，她可能羨慕嫉妒你，因為她老公沒幫她做家事，晾內衣褲」、「你也不需要給老公面子，那阿婆真的很討厭，就算他都覺得不禮貌，他們也要自己承受，好人就不會如此犯賤了，她也不是你阿婆，不用太當一回事，他阿婆多賤自己心裡不知道嗎？委屈老婆算甚麼男人」、「莫名其妙」。

但也有人勸說「稍微退讓一下」。「推薦你買乾衣機，這樣就不會有這個問題了喔，也不只是為了祖母啊，有乾衣機就不用曬衣服了，可以節省空間，衣服還會很乾，梅雨季或是潮濕的天氣，非常好用」、「是沒錯，不過你也可以應付一下祖母，在她面前就做到足，畢竟她只是暫時居住，老人家的觀念已經沒甚麼辦法改變了（話說，你老公怎麼這時不跳出來說他自己想要做的？」、「老人家還活在以前父權當代的觀念，有時候稍微退讓會更和諧，既然只是內衣褲問題，那就自己另外曬，這事情沒有對錯，是老人家根深蒂固的觀念很難改的，我們只要左耳進右耳出，這樣家庭更和諧，妳也會比較得人疼」。

但對此原po再留言道：「為什麼要我退讓？憑什麼都要女人退讓？現在是她來住我家。」也表示老公是有幫她講話，但祖母不聽，為了祖母就買乾衣機有點誇張。「他碰到祖母就什麼都讓，一開始我也反對祖母來住，是他一直說只住幾天還說祖母人超好，好個屁。」看原po態度如此強硬，網友們也沒再說些什麼了。如果是你們碰到類似狀況，會怎麼處理了？

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