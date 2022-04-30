人妻喪偶後同前男友再婚　一個做法被網民狂轟自私：傷口上灑鹽！

《太陽報》報道，一名女子齊拉（Zilla）在前夫因車禍過世後，在一年內再婚。令人震驚的是，女子選擇了與前夫的葬禮同地點的教堂，在籌備婚禮時還主動邀請前老爺奶奶到場觀禮，讓人直呼「自私」。



女子表示，去年夏天，第一任丈夫發生車禍，當時醫生判斷先生會從腰部以下癱瘓，不幸的是，他並沒有活下來。「我和他的父母在一個寬敞的舊天主教大教堂舉行了一場葬禮」。女子透露當在舉行第一任丈夫的葬禮時，她直覺發現這地方太美，不適合葬禮，如果能夠再來一次，她希望將與第一任丈夫的戶外婚禮改為這個葬禮地點。

女網友在討論區分享這段經歷後，遭網民砲轟。（Reddit）

未料女子在送走第一任丈夫後，與前男友再度聯絡上，兩人一拍即合，決定在今年5月互守終生。女子在籌備婚禮時，決定在與前夫葬禮同地點的教堂舉行與第二任丈夫的婚禮，還主動邀請前老爺奶奶出席自己的再婚典禮。起初前奶奶在電話中欣然同意答應前往祝福，但在得知地點時相當吃驚，並告訴她是不是該放慢腳步後，便掛上了電話，雙方從此斷了聯繫。

網友砲轟她未免太過自私，選在前老爺奶奶兒子葬禮同地點，簡直就是在他們的傷口上再度灑鹽。齊拉說：「我因為（戀情）前進的速度，受到了很多批評，但我想每個人的癒合方式都不同。」雖然遭到眾人反對、批評，但她仍決定要在那個曾舉行過第一任丈夫的葬禮地點舉行婚禮。

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