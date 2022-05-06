史上最強緣分？男女同名同姓仲要同行同鄉　相識過程更巧合到你驚

這緣分絕對不僅僅是巧合這麼簡單。近日在抖音上瘋傳一對情侶相愛故事，兩位不只同名同姓且同航班，引起了不少網友的關注。



男方叫孫宇航，女方也叫孫宇航。他們都來自黑龍江省牡丹江東寧，在這之前他們並不認識。

3月13日，他們同乘一架航班來到大連，在擺渡車上他們第一次相遇……

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男孩看了女孩手裡的機票，誤以為對方拿錯了機票，但卻發現自己的機票其實就在手上。這樣的巧合讓兩人感到非常震驚，而且男方孫宇航解釋，自己之前被退了很多次航班，好不容易才登上這趟，結果就遇上了女方孫宇航，於是兩人就加了微信。後來才得知，兩人不只是同名同姓，而且還來自同一個小城，從事著同樣的行業。因為同名，最初兩人剛在一起的時候發生了很多趣事。比如在叫對方時，就好像在叫自己，又比如身邊人喊孫宇航時，兩人都會同時回應。

兩人的故事，也因此引起大批網友的祝福，還為他們兩人的緣分取名為「宇航緣」。有些網友甚至幫他們的孩子想好了名字，就叫宇航員。除了祝福，還有粉絲留言寫道：「吵架的話沒辦法連名帶姓的罵吧」、「挺好，以後不用糾結房產證寫誰的名字了」、「搞得我也想坐飛機了」、「月老牽的不是紅線，是鋼筋」，連網友們都覺得他們這一世的緣分應該在前世就已經約定好了，要不然這巧合真的說不過去。

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