19歲靚新娘甜笑嫁30歲矮男　不相襯惹議　朋友揭新郎一長處擄芳心

真愛不分年齡，更不論身型或外貌。內地近日流傳1組婚禮照片，顯示1名19歲年輕貌美、高挑勻稱的新娘穿着裙褂，笑意盈盈地站在酒店門口，跟身旁矮她半個頭的新郎牽手，接受眾人的祝褔。照片引起熱議，不少人都認為2人外型並不匹配，看新郎滄桑的外貌，年齡差距感覺更重；但有知情友人則爆料指，新郎雖家境普通，卻靠1項長處成功擄掠新娘芳心。



內地近日流傳1組婚禮照片，顯示1名19歲年輕貌美、高挑勻稱的新娘穿着裙褂，笑意盈盈地站在酒店門口，跟身旁矮她半個頭的新郎牽手。（網上圖片）

根據內地傳媒報道，該段婚禮影片在網上瘋傳，迎親禮是在廣東省湛江市的1間酒店舉行，新娘是19歲美女，她穿起裙褂顯得不但身材勻稱，五官亦姣好端正，而笑容十分甜美，緊緊牽着身邊的新郎。不過新郎卻皮膚黝黑、一臉滄桑，比新娘還矮半個頭，而且表情拘謹，與新娘的甜美笑容形成強烈對比，如不是戴着襟花，很多人或會誤會他是新娘爸爸。

一對新人的外型差距引起網民熱議，大家都質疑新郎家「是否開礦場」，或者是身家顯赫，又笑言「不知自己輸在那裏」、「我後生過他，高過他，為什麼還是單身」，亦有人留言祝褔他們，「大概這就是愛情！」、「真愛啊」。不過有網民就質疑事件真偽，指新娘不像19歲，新郎更不像只是30歲，「看樣子更大吧」、「真的是中年大叔樣」。

不過，據新郎朋友爆料指2人是通過相睇認識，由戀愛到結婚，感情一直很穩定，新娘今年剛滿19歲，新郎則已經30歲，雖然他只來自普普通通的家庭，身高和顏值不是很出眾，但卻很懂得照顧人，是個暖男，憑細心體貼的優勢擄獲芳心，相信女生結婚後能過着幸褔的生活。