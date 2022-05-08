台美女遇恐怖情人被施暴「磨爛腳」惹網民關注　分手不成下場超慘

台灣女星菲比長相甜美可愛，因成為小S（徐熙娣）新節目《小姐不熙娣》固定班底而走紅，除了演藝事業，菲比還是全台第一家6星級貓旅館的創辦人，不只擁有超高顏值，還是個有事業頭腦的女強人。



雖然如今的生活光鮮亮麗，但菲比日前竟透露，其實過去自己曾遇過恐怖情人，因長期遭對方暴力相向，也讓她有過想不開的念頭，讓不少網友心疼不已。

【圖輯】點圖放大看更多台灣女星菲比IG美照👇👇👇

+ 21

菲比日前登上網路節目《來追學姐吧》，除了分享自己經營貓旅館的心路歷程外，也和曝光自己私底下的生活。根據《東森新聞》報導，當菲比提及過去的感情經歷時，就透露大學時期曾遭到「三二」（意即該學期總學分未達到三分之二。）被退學，原因是當時的自己交了男友，沒想到對方竟是個有暴力傾向、超強控制慾的恐怖情人，不只要求菲比排開所有上課時間，只為了陪對方打工，還一度逼迫菲比退學。

菲比透露，當時她還被恐怖情人在校內拖行到磨破腿，是在其他同學看到後才成功脫困。原本菲比已和對方立刻提出分手，沒想到回到家後，竟見對方緊追不捨地到她家樓下，甚至還想要把她架走：「我大聲尖叫反抗還踹門，被我爸媽聽到，衝下來救我才脫困。」

由於害怕恐怖情人不知何時會再對自己施暴，菲比都無法專注於學業，導致後來被三二退學，令她整整3個月內都關在房內足不出戶，甚至還陷入抑鬱：「我曾和媽媽在家互摔碗盤，覺得自己快瘋掉了，但其實當時我們都生病了」。所幸後來菲比被爸爸帶出門、讓她去工作，才決定重考大學，努力成為資優生，最後才擺脫恐怖情人帶給她的陰霾，重新找到生命的目標。

【同場加映】恐怖情人分手行為大盤點！跟蹤、自殘唔算癲 私下向家人埋手超驚（點圖放大瀏覽👇👇👇）

恐怖情人分手行為大盤點！跟蹤、自殘唔算癲 私下向家人埋手超驚

+ 15

延伸閱讀：

莫名站不穩…還以為「笨手笨腳」！護理師「一張眼」竟嚇到就醫：腦袋果真藏巨瘤

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】