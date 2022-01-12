隨著王力宏宣布暫時退出娛樂圈，當一眾花生網民以為事件已平息，李靚蕾昨晚（11日）再在IG發萬字文，指日前王力宏帶三陌生男強闖入屋，以致小孩被嚇喊，網民狠批王是恐怖情人。有心理學家分析恐怖情人的特徵，如果身邊人有以下５個特點，大家就要注意了。



李靚蕾昨晚（11日）再在IG發萬字文，指王力宏日前帶了三個陌生男來到家門前，「你原本打算拿鑰匙直接闖進來，一直用力搖門，還好我們有鎖門，不然不知道你會做出什麼事情來！」指期間王更要求拆除監視器，事前也不肯直接告訴探訪孩子的時間，3個小孩目睹一切更嚇得哭起來。

👉太太懷第二胎說「孩子不是你」 綠帽男DNA揭大仔也非親生告上法庭

+ 2

她又透露最初登門的2男只在工作場合見過，而王力宏亦曾分享有親近的工作人員有前科、與黑道認識，最近對方曾約見面，更在文中強調自己不會自殺，「我身心健康，還有三個這麼小的孩子，完全不可能有自殺的念頭。如果我發生什麼事，絕對不會是自殺。」

恐怖情人的確令人擔憂，心理學家Tarra Bates-Duford指，很多時候我們在親密關係中的憤怒和滿，原因不在於關係的質量本身，而在於我們對關係抱有不合理的期待。

👉最受歡迎AV女優Top20出爐 三上悠亞又亞軍、榜首全年只拍了4套片

▼▼▼▼點擊看心理學5題測你或另一半是否恐怖情人▼▼▼▼

+ 5

同場加映：王力宏出軌只是碎料 網民一致推舉他才是渣男傳奇：超越人體極限



王力宏被前妻李靚蕾長文控婚後出軌、約炮、性上癮，轟動網絡，乖仔形象一秒崩塌。不少名人都出過軌，為什麼王力宏會特別震撼？不少網民都認為這跟他的形象反差有關。有網民在台灣PTT論壇發文，討論誰才是出軌界的傳奇人物，大家紛紛列舉不同名人互相爭論，直到一個人名出現，即令網民一致認同，他，才是出軌界的傳奇。點擊這裡看誰是渣中之渣