戴耳機警員疑於警崗瞓着獲醫院職員提醒　網民出po後極速換人當值

工作太勞累還是不適？有網民昨日（25日）中午於facebook發文，指在灣仔律敦治醫院急症室的警崗，發現1名身穿軍裝制服的警員戴着耳機疑似睡着。帖文引來網民討論，質疑涉事警員失職，發文者指該警員其後疑獲醫院職員「提水」，半小時內亦有數名警員到場了解並換人當值。警方回覆《香港01》查詢時表示正跟進調查事件，指警隊非常重視人員的操守，定必嚴正處理。



有網民指昨日於灣仔律敦治醫院急症室的警察報案中心，看到1名身穿軍裝制服的警員戴上耳機疑似「聽歌瞓覺」。（fb群組「香港突發事故報料區」圖片）

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有網民昨日（25日）於fb群組「香港突發事故報料區」發文，指中午約12時10分在灣仔律敦治醫院急症室的警察報案中心，看到1名身穿軍裝制服的警員，於當值位置上戴上耳機疑似「聽歌瞓覺」，形容「我第1次見」。

樓主其後更新帖文，直指「原來真係有相關部門mon post」，稱發文後約15分鐘，有醫院職員走近警崗，疑出示電話「提醒」相關警員。事發約半小時後，樓主亦見到4名警員到場了解，並安排換人當值，而被指睡覺的警員則與同僚一同離開，「小弟已得到律敦治醫院適當的藥物治療，已安全回到家中，小弟亦希望被帶走的警察叔叔亦能得到合適治療，避免再次在受薪工作期間烏眉瞌睡」。

樓主指發文後曾有醫院職員提醒涉事警員，其後亦有數名警員到場了解及安排換人當值。（fb群組「香港突發事故報料區」圖片）

《香港01》就事件向警方查詢，發言人表示正跟進調查事件，指警隊非常重視人員的操守，定必嚴正處理。

帖文一出即引來網民熱議，有人質疑相中警員於當值時間內睡着屬失職表現，曲線指「有料呀，用心眼當值」、「字都有寫，請勿倚靠，即係靠唔住㗎」、「阿Sir合埋眼諗下件大案點樣破咋，earphone係隨時可以收到上頭嘅order」、「好明顯係沉思，唔係瞓覺，諗完就會開返眼同破案」。

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警方近日旺角鬧市街頭1幢大廈外牆的電子廣告屏幕登上動態廣告，達4層樓高的「真人」交通警站於路口提醒行人注意路面安全。相關廣告一出即引來網民熱議，有人認為片段猶如抖音短片，直指看得「很尷尬」，又質疑廣告反而會令行人分心，而且缺乏阻嚇力，認為「派個警員落去企仲有用啦」。【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



警方於旺角鬧市街頭1幢大廈外牆的電子廣告屏幕登上動態廣告，4層樓高的「真人」交通警站於路口提醒行人注意路面安全。（資料圖片攝）

旺角亞皆老街與彌敦道交界的十字馬路，出現男交通警動態廣告，提示市民注意馬路安全。（羅君豪攝）

同場加映：警察背89歲失智翁落山照瘋傳 網民熱議見「鬼腳」 真相原來係咁【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



警方上周三（8日）於facebook發文，指接報1名89歲患有認知障礙症的老翁失蹤後，經通宵搜索，終在柴灣一配水庫尋回老翁，並上傳警員背着老翁下山的照片。不過，許多網民看過照片後均紛紛「錯重點」，驚訝其中1張相中，警員及老翁背後竟然多了1隻腳，直呼看見了「鬼腳」，相片隨即被熱傳，惹來網民熱議。不過，從另一角度可以見到，原來當時有1名鄉村巡邏隊隊員從後協助警員，所謂的「鬼腳」只是角度問題，日光日白鬼都不會現身啦。

