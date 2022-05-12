印度婚禮中途大停電 姊妹花「摸黑結婚」 進行到最後才知嫁錯人
撰文：ETtoday
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印度中央邦發生一起尷尬事件，一對三姊妹選在同一天結婚，且都穿著相似的禮服，和伴侶約定終身，未料婚禮上突然停電，導致其中二人互換新郎，電力恢復後才驚覺「嫁錯人」。
綜合《印度斯坦時報》等印媒報道，這起事件發生於中央邦鄔闍衍那城（Ujjain）一座村莊，新娘的父親拉梅什（Ramesh）說明，他的三個女兒都在5日結婚，未料全村突然停電，婚禮現場頓時一片漆黑，她們又穿著一樣顏色的新娘禮服，臉上還戴著面紗，才會造成烏龍。
三姐妹中的妮基塔（Nikita）和卡麗什瑪（Karishma）在能見度極低的狀況下舉行儀式，導致妮基塔和卡麗什瑪的新郎坐在一起，卡麗什瑪則和妮基塔的新郎坐在一起，待電力恢復時，婚禮已經進行到最後一項儀式，眾人這才發現不對勁。
眼看現場越來越混亂，當地村民和長者商討過後趕緊將祭司請回，徵求新郎及新娘家屬同意後，決定重新舉行婚禮，才讓這樁喜事圓滿落幕。
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