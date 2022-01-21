印度婦誕4手4腳嬰　其中1腳在肚部長出　民眾視為神明化身紛朝聖

印度東部在17日誕生一名特別的嬰兒，剛出生的他擁有4隻手臂和4隻腳，其中有一隻腳還是長在頭和腹部之間，他出生的消息傳出後，就立刻引起當地民眾前往朝聖，他們好奇包圍着他觀看，並認為他是神祇的化身。



Daily Star報道，印度東部的薩達爾醫院（Sadar）內一位母親在17日分娩，剛出生的小嬰兒竟然長着4隻手和4隻腳，特殊的身體構造在當地造成轟動。許多人為了一睹嬰兒真面目紛紛前往醫院探視，母親除了照顧嬰兒外，還得忙着接待前來圍觀的民眾。

疑原是雙胞胎 民眾視為神明化身（點擊放大瀏覽，慎入）▼▼▼

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報道稱，這名獨特的嬰兒尚未透露性別，從照片可以看到，他躺在一個籃子內，籃子裏鋪上五顏六色的床單，身邊被好奇的群眾給包圍。由於印度當地盛行偶像崇拜，許多人認為孩子的「異相」是與印度教中神的現形有關，儘管醫院已經確認他的缺陷是由於妊娠併發症所引起，但他們仍相信這些有身體異樣的孩子是神明的化身。

據悉胎兒原本應該是雙胞胎，但在懷孕期間無法正常生長，所以導致他出生後多出了額外兩隻手腳，一隻腳甚至長在腹部附近，身上部分臟器還外露，性別也不清楚。

而在之前印度北部也有一名6歲女孩因為擁有2個鼻子和一個軀幹而出名，當地人認為她是象頭神（Ganesha）的化身。每當節日來臨時，這名女孩都會收到許多禮物和金錢，人們甚至會乞求她的祝福，不過她的家人希望她能過上正常生活，但醫生建議等到她長大，這樣才能看可以進行哪些整容手術。

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